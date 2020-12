Majiteľka mačky v rozpakoch: To, čo doniesla domov, musela predýchať

Toto sme tu ešte nemali. Zoznámte sa s mačkou, ktorá namiesto myší, nosí domov ukradnutú spodnú bielizeň!

Mačka Kee Kee má temný zlozvyk! Kradne ľuďom spodnú bielizeň a nosí ju do svojho domova. Zdá sa, že tento zvyk Kee Kee príliš neprekáža a že nemá žiadne plány na riešenie svojej divnej závislosti.

U majiteľky mačky Georgii Careless (21) z anglického Somersetu to však spôsobuje mierne rozpaky. Kee Kee si doteraz priniesla domov kopy ponožiek, spodkov, nohavičiek, ba dokonca aj bikiny, píše metro.co.uk.

Georgia počíta s tým, že sa jej miláčik vkrádal do domov susedov cez otvorené okná, dvere a poklopy pre mačky, ale netuší, prečo Kee Kee uprednostňuje spodnú bielizeň pred ostatnými pokladmi. Medzi ďalšie jej nálezy patria napríklad aj bedmintonové košíky. "Prináša domov tie najdivnejšie veci. Najhoršie je to v lete, keď majú ľudia otvorené okná a dvere, to sa neštíti ničoho," opisuje Georgia. „Je prefíkaná a zdá sa, že ju nikdy nechytia. Raz nám v priebehu pol hodiny priniesla osem párov ponožiek, jednu po druhej," dodáva zúfalá majiteľka.