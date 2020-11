Zomrela hviezda MS 2002: Papa Bouba Diop († 42) prehral boj rakovinou

Bývalý senegalský futbalový reprezentant Papa Bouba Diop zomrel po dlhej chorobe vo veku 42 rokov.

O úmrtí niekdajšieho stredopoliara Fulhamu či Portsmouthe, ktorý v Premier League odohral 129 zápasov, informovala Medzinárodná futbalová federácia FIFA na sociálnych sieťach.

V národnom tíme nastúpil Diop k 63 zápasom, zahral si aj na majstrovstvách sveta 2002, kde gólom rozhodol o výhre 1:0 v úvodnom zápase s Francúzskom. V ďalšom zápase v skupine prispel dvoma gólmi k remíze 3:3 s Uruguajom a Senegalci na šampionáte postúpili do štvrťfinále. "Raz hrdina majstrovstiev sveta, navždy hrdina majstrovstiev sveta," napísala FIFA.

Kariéru v Európe začal Diop vo Švajčiarsku, v roku 2002 zamieril do Lens. Z Francúzska po dvoch rokoch prestúpil do Fulhamu, v roku 2007 odišiel do Portsmouthu. Klubu pomohol v roku 2008 k víťazstvu v Anglickom pohári. V Premier League hral aj za West Ham a Birmingham, kariéru ukončil v roku 2013.