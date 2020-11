Podrobnosti o smrti Seana Conneryho: Ako skonal najznámejší agent 007, srdcervúci odkaz manželky a synov

Bahamské úrady zverejnili oficiálny pitevnú správu k úmrtiu herca Seana Conneryho.

Prvý a najdlhšie slúžiaci James Bond skonal na zástavu srdca v spánku, vo veku 90 rokov. Jeho dýchacia sústava skolabovala kvôli zápalu pľúc, z ktorého sa škótsky rodák liečil.

Connery strávil koniec života na Bahamách, kam odišiel preto, že jeho milovanej Škótsko odmietlo vystúpiť zo Spojeného kráľovstva. V čase smrti pri ňom bola manželka Micheline a synovia Jason a Stefan.

"Všetci pracujeme na tom, aby sme spracovali túto ohromnú udalosť, pretože sa to stalo len nedávno, aj keď môjmu otcovi bolo zle už nejakú dobu. Je to smutný deň pre všetkých, ktorí poznali a milovali môjho ocka, smutná strata pre všetkých ľudí na celom svete, ktorí si užívali jeho úžasný dar, ktorý mal ako herec," vyhlásil krátko po Conneryho smrti jeho syn Jason v rozhovore pre BBC.

Connery si prial pohreb v Škótsku.

"Odvezieme Seana späť do Škótska, to bolo jeho posledné želanie. Chcel, aby sme jeho popol rozptýlili tak na Bahamách, ako aj v jeho rodisku. Takže akonáhle bude možné a bezpečné cestovať, potom sa s ním rodina vráti do Škótska. Veľmi by sme mu chceli usporiadať rozlúčku doma v Škótsku, v to dúfame. Ale nemôžeme povedať, kedy to presne bude," vyhlásila manželka Micheline.