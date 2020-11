Znepokojivé zistenie: Každý piaty Čech s HIV nevie o tom, že je infikovaný a toto číslo rýchlo stúpa

Každý piaty Čech s HIV nevie o tom, že je infikovaný, uvádza WHO.

Každý piaty HIV pozitívny v Česku nevie o tom, že je infikovaný vírusom spôsobujúcim ochorenie AIDS, pretože nebol otestovaný.

Dve pätiny HIV pozitívnych je potom diagnostikovaných v neskorom štádiu infekcie, uviedli dnes v spoločnej tlačovej správe pražská kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Česká spoločnosť AIDS pomoc pri príležitosti Svetového dňa boja proti chorobe AIDS, ktorý pripadá na prvý decembrový deň.

Súčasná pandémia koronavírusu môže podľa oboch organizácií situáciu zhoršiť, pretože testovanie na HIV bolo tento rok obmedzené. Zhoršila sa aj dostupnosť takzvanej preexpozičnej profylaxie, použitia liekov, ktoré dokážu zabrániť prenosu infekcie.

"Hoci je možné prenosu HIV predchádzať, v Európskom regióne WHO pokračuje významné šírenie HIV," varuje riaditeľ českej pobočky WHO Srdan Matić. V Európe navyše rastie počet ľudí, ktorí o svojej nákaze netušia, vyplýva z dát WHO a Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC). V Česku je to každý piaty infikovaný.

S tým súvisí problém neskorého začiatku liečby. V neskorom štádiu infekcie je v Česku diagnostikovaných 40 percent HIV pozitívnych, v Európe je to 53 percent. Neskoré odhalenie choroby pritom komplikuje liečbu, zvyšuje riziko úmrtia a vedie k ďalšiemu šíreniu vírusu, upozorňuje WHO.

Od januára do novembra tohto roku vykonala Česká spoločnosť AIDS 7538 testov na HIV. Vlani za rovnakú dbou ich bolo o takmer 500 viac. "Počas marca až mája sme vykonali iba polovicu testov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, rovnaký prepad sme zaznamenali aj v novembri," uviedol predseda organizácie Robert Hejzák. V nižšom počte testov aj odhalených prípadov sa podľa neho prejavujú dopady epidémie choroby covid-19.

K moderným preventívnym opatrením proti šíreniu vírusu HIV patrí tiež pre-expozičné profylaxia (PrEP). Podľa odhadov Českej spoločnosti AIDS pomoc v Česku túto možnosť využíva zhruba 400 až 500 osôb. Podľa odporúčaní ECDC by pritom malo túto možnosť využívať približne 15 000 ľudí, aby to výraznejšie ovplyvnilo šírenie infekcie. "Pomohlo by, ak by PrEP mohli predpisovať aj ďalší lekári, najmä praktickí lekári pre dospelých a dermatovenerológovia, nielen špecializované HIV centra," uviedol Hejzák.