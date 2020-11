Najtrpkejšie priznanie Hugha Granta: Natočil som hrozný film, Hollywood mi dal kopačky

Herec Hugh Grant v roku 2009 prijal hlavnú úlohu vo filme Morganovci. Ale táto voľba nebola vôbec šťastná. Britská hviezda si ňou totiž zatĺkla klinčeky do rakvy hollywoodskej kariéry. Po premiére sa prestali producenti o neho úplne zaujímať.

Grant sa tak vrátil do Londýna a mal konečne čas na súkromný život. Po päťdesiatke sa oženil a stal sa otcom štyroch detí. "Od roku 2005 som si vypestoval zlý postoj k rolám, krátko po filme Music and Lyrics. Mal som toho dosť a prestal som točiť. V roku 2009 som sa vrátil a nakrútil ďalší film. V tej chvíli som to ale nebol ja, kto dal kopačky Hollywoodu. Hollywood dal kopačky mne, pretože som natočil hrozivý film so Sarah Jessicou Parkerovou. Či už som chcel, alebo nechcel, dni, kedy som bol výborne platený hlavný hrdina, boli zo dňa na deň preč. Bolo to trochu trápne, ale mal som čas na iné veci," priznal teraz Hugh v rozhovore pre Los Angeles Times.

Grant tento rok natočil pre televíziu HBO veľmi úspešný seriál Mala si to vedieť, v ktorom sa objavuje s Nicole Kidmanovou. "Tú prácu som vzal sčasti kvôli tomu, aby som sa vzdialil od svojich malých detí, ktoré sú v mojom veku dosť vyčerpávajúce. Myslel som si, že to bude skvelé, ale zakaždým, keď som prišiel do New Yorku, chýbali mi tak veľmi, že som bol úplne k ničomu, takže každá scéna pre mňa bola zrazu dôvod k slzám. Išiel som si pre kávu do kaviarne a začal pri tom plakať. Potom, čo som kariéru strávil neschopný predviesť jedinú emóciu, v starobe ich nedokážem zastaviť. Musí s tým mať niečo spoločné deti alebo láska alebo moja manželka alebo niečo, ale nedokážem ich držať na uzde," dodal Grant.