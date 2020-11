Ján Ragan si po rokoch vyšetrovania vydýchol: Sudca zrušil obžalobu primátora Vranova

Sudca zastavil trestné stíhanie primátora Vranova nad Topľou Jána Ragana a ďalších piatich ľudí. Boli obžalovaní z poškodzovania finančných záujmov EÚ a zo subvenčného podvodu. Hrozilo im až 12 rokov väzenia.

Prokurátor Vranovčanov vinil z toho, že spôsobili vyše trojmiliónovú škodu tým, že nedokončili projekt vybudovania stojísk na odpadové kontajnery v roku 2012, ako deklarovali, ale až v nasledujúcom roku. Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť.

Kauzu vyšetrovali roky, až skončila na Špecializovanom súde. K pojednávaniu však nedošlo. „Samosudca Špecializovaného trestného súdu v trestnej veci obvinených Ing. J. R. a spol., za obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu, rozhodol o zastavení trestného stíhania obvinených, pretože tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková. Primátor Ragan je z rozhodnutia spokojný.

„Po 3 rokoch je to pre nás veľké zadosťučinenie. A tiež zadosťučinenie pre všetkých primátorov a starostov na Slovensku. Zrealizovali sme projekt pre mesto a to dostalo aj peniaze. Nebol dôvod stíhať mňa a ani pracovníkov mesta, lebo nikto z nás sa neobohatil. Urobili sme svoju robotu dobre. Mali by sme byť za to odmenení, a nie stíhaní. Preto som veľmi rád, že po troch rokoch nehrozí mestu nič. My sme zrealizovali projekt a zostal občanom mesta,“ zhodnotil primátor.

Podľa hovorkyne Úradu špeciálnej prokuratúry Jany Tökölyovej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.