Markovce boli koronou najzasiahnutejšou obcou: Čo si dovoľujú mesiac po testovaní?!

S koronavírusom tvrdo bojovali celý mesiac! V Markovciach (okr. Michalovce) ešte počas prvého kola testovania odhalili vyše 8 percent pozitívne testovaných na nákazu COVID-19, čím sa stali najzasiahnutejšou dedinou na Zemplíne.

Situácia sa nezlepšovala a pri ďalšom testovaní sa dokonca stali slovenským rekordérom. Museli pozastaviť výučbu aj obecné a aktivačné služby. Starostka Valéria Eľková priblížila, že ohnisko nákazy u nich vzniklo vo dvoch väčších rodinách.

Počas prvého kola mali v dedine s 900 obyvateľmi až 48 prípadov, v ďalšom 26. Stále to však stačilo na to, aby sa v percentuálnom počte nakazených stali rekordérmi na Slovensku. Zmenu prinieslo až posledné testovanie, pri ktorom zaznamenali len 4 dohľadané prípady. Život sa vďaka tomu vracia do normálu.

„Po prvom kole sme po dohode s úradom práce prerušili aktivačné práce aj menšie obecné služby. Zatvorila sa aj ZŠ a MŠ,“ spomenula Eľková. Aj keď bolo testovanie na báze dobrovoľnosti, Eľková pre nepriaznivú situáciu tlačila na domácich. „Keďže sme boli rekordérmi, ísť sa testovať som vnímala skôr ako povinnosť,“ uviedla starostka. Občanov zvolávala na testovanie aj cez rozhlas a telefonicky. Obec už ľudí opäť zamestnáva a otvorili aj školské a predškolské zariadenia. V karanténe je len jedna trieda materskej školy s učiteľkou.

Kuriózne Herľany

Otvoriť galériu V Markovciach už obnovili aktivačné práce. Zdroj: ave

Dedina je známa široko-ďaleko unikátnym gejzírom. Po poslednom testovaní tu v obci s 282 obyvateľmi mali 7 pozitívnych prípadov. „Z našej obce však nie je nikto aktuálne nakazený koronavírusom, napriek tomu máme vysoké percentá. Za tieto čísla vďačíme ľuďom z okolia a Košíc, ktorí sa sem prišli otestovať. Pri prvom testovaní sme mali 4 prípady, pri ďalšom len 2. Pozitivitu sme mali nad 1 percento, preto sme sa museli ísť znovu testovať,“ opísal starosta Herlian Slavomír Rusnák. Je rád, že kompetentní sa po prvom kole ponaučili. „Našťastie, začali evidovať a rozlišovať ľudí medzi domácich a tých, ktorí prišli z okolia,“ skonštatoval Rusnák s tým, že teraz nemusia zavádzať reštriktívne opatrenia.