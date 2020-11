Belasí si udržali vedúcu pozíciu: V Senici triumfovali rozdielom triedy

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom stretnutí 15. kola Fortuna ligy na pôde FK Senica 3:0.

V prvom polčase mali hru prevažne v rukách hostia, loptu držali na svojich kopačkách, ale do zakončenia sa dostávali ťažko. Seničania sa snažili o rýchle protiútoky. Do prvého zakončenia sa dostali hostia v 16. minúte, keď Rafael potiahol loptu, ale jeho strelu asi z 20 metrov vyškriabal na rohový kop Fryšták. Seničania sa dostali do jedinej príležitosti, ale tá bola stopercentná.

Po narážačke s Košťálom sa dostal pred Greifa Yenne, no hosťujúci brankár vytiahol výborný zákrok, loptu nohami vyrazil a lopta po následnej Košťálovej dorážke letela nad. Krásna akcia vyšla Slovanu v 41. minúte, keď po Nonovom pase vybehol Pauschek po pravej strane do 16-ky, loptu ešte pred bránkou prihral úplne voľnému Strelcovi, ktorý už nemal problém dopraviť loptu do siete.

Do druhého polčasu nastúpili Seničania aktívnejšie. V 47. minúte Carrillovu hlavičku brankár pokryl. V 49. minúte sa odohral veľmi doležitý moment, ktorý ovplyvnil celé druhé dejstvo. Po Piroskovom priamom kope Asanovič vyrovnal na 1:1, rozhodcovia po konzultácii najskôr gól uznali, potom po protestoch hosťujúcich hráčov gól odvolali a tak sa pokračovalo za stavu 0:1. Od tejto minúty sa hra znervóznila. V 56. minúte vypálil Piroska spoza 16-ky vedľa.

Slovanisti sa dostali do prvej vážnejšej šance v druhom polčase v 66. minúte a hneď z nej udreli. Rafael pekne prenikol až pred brankára a zoči-voči Fryštákovi nezaváhal. Útoky sa striedali na oboch stranách. Seničania sa snažili skorigovať nepriaznivý vývoj. V 68. minúte Malecovo zakončenie zneškodnil Greif. Na druhej strane sa ocitol v obrovskej šanci Strelec, Fryšták výborne vyrazil.

V 80. minúte si senický brankár poradil aj s nebezpečným zakončením Daniela. V 82. minúte mohol znížiť Piroska, ktorý sa dostal do šance, no zoči-voči Greifovi neuspel. Konečnú podobu výsledku dali hostia v 85. minúte, keď Holman preloboval domáceho brankára. V nadstavenom čase si Záhoráci vypracovali ďalšiu tutovku, po prihrávke Dudu prestrelil bránku striedajúci Niarchos.

Futbalisti AS Trenčín zdolali v nedeľnom stretnutí 15. kola Fortuna Ligy ŠKF Sereď 1:0.

Úvod patril Trenčanom, ktorí mali viac z hry a vypracovali si aj prvé šance. Hostia zo Serede sa dopredu často nedostávali a v 35. minúte po rohovom kope poslal loptu do siete Križan. Vedenie Trenčanov však nemuselo trvať dlho, pretože vzápätí napriahol ku strele Bušnja, no brankár Šemrinec jeho delovku zlikvidoval. V závere polčasu ešte zaujal signál domácich, po ktorom však Depetrisovi nesadla lopta na nohu podľa predstáv.

Do druhého polčasu Sereď poslala čerstvého Tatranského, hostia chceli vybojovať v Žiline aspoň bod. Boli nebezpečnejší ako v prvom polčase, práve Tatranský mohol v 60. minúte vyrovnať, ale Šemrinca v dobrej pozícii neprekonal. V 78. minúte mali hostia najväčšiu šancu na vyrovnanie, ale Adekuoroye po tom, ako mu hlavou rohovom kope predĺžil loptu Lačný, nedokázal v sklze poslať loptu do bránky. Domáci si tesný náskok udržali a po dvoch prehrách sa dočkali trojbodového zápisu.

nedeľa

FK Senica - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Góly: 41. Strelec, 66. Rafael, 85. Holman. Rozhodovali: Ziemba – Bednár, Tomčík, ŽK: Piroska, Addo, Asanovič, Carrillo - De Marco, De Kamps

Senica: Fryšták – Kopečný, Šimčák, Carrillo, Asanovič – Addo, Gallovič (74. Duda) – Košťál (70. Totka), Yenne (74. Niarchos), Piroska (83. Mašulovič) – Malec

Slovan: Greif – Pauschek (53. Lovat), Abena, Bajrič, De Marco – Nono (72. Rabiu), De Kamps – Daniel (87. Čavrič), Holman (87. Ožbolt), Rafael – Strelec (72. Medved)

AS Trenčín - ŠKF Sereď 1:0 (1:0)

Gól: 35. Križan. Rozhodovali: Gemzický – Ferenc, Valo, ŽK: Ghali, Tučný (obaja Trenčín)

Trenčín: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Pirinen – El Mahdioui, Kadák, Roguljič – Ghali (79. Gajdoš), Depetris (89. Ikoba), Tučný

Sereď: Morong, Michalík, Ba, Slaninka (82. Jarovič) – Adekuoroye, Duranski (46. Tatranský) – Iván (73. Jureškin), Potoma (73. Beom-Geun), Bušnja (88. Mečiar) – Lačný

tabuľka:

1. Slovan Bratislava 15 11 2 2 37:9 35

2. Dunajská Streda 14 11 2 1 37:15 35

3. Žilina 15 9 1 5 37:23 28

4. Z. Moravce-Vráble 15 5 5 5 26:18 20

5. Ružomberok 15 5 5 5 20:21 20

6. Trnava 15 6 2 7 18:19 20

7. Nitra 15 5 3 7 16:28 18

8. Sereď 14 3 6 5 16:23 15

9. Senica 15 4 3 8 15:29 15

10. Trenčín 15 3 5 7 17:28 14

11. Michalovce 15 3 4 8 12:31 13

12. Pohronie 15 1 8 6 18:25 11