Maradonu († 60) si uctili naprieč celým svetom: Dojemné spomienky na futbalovú ikonu

Športový víkend priniesol niekoľko dojemných spomienok na ikonu argentínskeho i svetového futbalu.

Najdojemnejšie si pamiatku Diega Maradonu († 60) uctili ragbisti Nového Zélandu pred zápasom Turnaja troch národov proti Argentíne. Tím All Black mu venoval svoj tradičný bojový tanec haka.

V austrálskom Newcastle položil kapitán trojnásobných majstrov sveta Sam Cane do stredu ihriska čierny dres s číslom 10 a Maradonovou menovkou a potom All Blacks predviedli svoju haku. Gesto vyvolalo aplauz zaplneného hľadiska.Takže vďaka All Blacks za toto gesto,“ povedal známy bitkár Pablo Matera, ktorého Argentína podľahla Novému Zélandu 0:38.

Na Božského Diega, ktorý zomrel v stredu 25. novembra na zlyhanie srdca, sa spomínalo aj inde. Futbalisti Man. City a Burnley sa zahrievali za zvukov piesne Live is Life, pri ktorej Maradona predviedol v r. 1989 pred duelom Neapola v Pohári UEFA nezabudnuteľnú rozcvičku, ktorej záznam je hitom YouTube. Zápasy nemeckej Bundesligy a talianskej Serie A sa začínali minútou ticha. V Taliansku sa symbolicky v 10. minúte každého zápasu na obrazovkách opäť objavila Maradonova fotografia. Ešte väčšie spomienkové gestá priniesol duel Neapol - AS Rím. Neapol doviedol Maradona v r. 1987 a 1990 k jediným dvom triumfom v talianskej lige a v meste má ikonický status.

Emocionálne spomienky sprevádzali aj stretnutia najvyššej argentínskej futbalovej súťaže, ktorá bola hneď po stredajšej smrti majstra sveta z roku 1986 premenovaná na Copa Diego Maradona (Pohár Diega Maradonu). Pripomínali si ho hráči, tréneri aj rozhodcovia, ktorí mali na zadnej časti svojich dresov nápis „Gracias, Diego“ (Ďakujeme, Diego) a hráči venovali svoje góly zosnulému národnému hrdinovi.

Pracovníci pohrebnej služby z Buenos Aires sa od štvrtka ospravedlňujú za nechutnú selfie nad otvorenou truhlou Diega Maradonu, ktorá obletela svet krátko pred jeho pohrebom. Trojica zamestnancov sa zvečnila nad ostatkami legendárneho futbalistu, pričom dvaja z nich na zverejnenom zábere pózujú s vystretým palcom. Toto gesto vyvolalo obrovskú búrku nevôle fanúšikov. Ultras Diegovho „rodného“ klubu Boca Juniors sa všetkým trom vyhrážajú smrťou.

Smrť argentínskej modly zamestnala aj miestnu prokuratúru. Podnet rodiny a Diegovho právnika Matiasa Morlu vyšetruje okolnosti úmrtia legendárneho futbalistu, najmä to, či nedošlo k zanedbaniu lekárskej starostlivosti. Maradonov právny zástupca tvrdí, že sanitkám trvalo vyše pol hodiny, kým po tiesňovom volaní prišli k domu futbalovej hviezdy.