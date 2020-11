Hokejová dvadsiatka pred MS v „bubline“: Čo čaká juniorov vo Zvolene?

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala záverečnú fázu prípravy na juniorské majstrovstvá sveta v Kanade izolovaným kempom vo Zvolene, do ktorého sa dnes zapojí 40 korčuliarov a päť brankárov.

Mladíkov čakajú v bubline najmenej štyri testovania na koronavírus, modelované súboje a nemilosrdné vyraďovania, po ktorých zostane doma až 15 pôvodne nominovaných junákov!

Trénerskému štábu na čele s Róbertom Petrovickým by sa malo hlásiť 45 juniorov. Tých už dnes čaká prvé testovanie na koronavírus, na ktoré po 6. decembri nadviažu ešte tri. Po prvom týždni sústredenia škrtne hlavný kouč desať mien a pred odletom za more ďalších päť. Do Edmontonu tak 13. decembra odletí 26 hráčov a štyria gólmani.

„Pokúšali sme sa dať dokopy čo najviac chalanov, ktorí v dnešnej náročnej situácii hrajú našu najvyššiu súťaž. Na zozname sú ale aj tí zo zámorských klubov alebo z európskych líg,“ povedal Petrovický. Ten so svojimi kolegami rozdelí adeptov na najcennejší dres do dvoch mužstiev, ktoré si odkrútia dve vzájomné konfrontácie.

„Verím, že tréningy aj súboje budú mať svoju kvalitu a úroveň. Každý má rovnakú šancu ukázať sa a uspieť,“ dodal lodivod, ktorý zaradil do tímu osem členov kádra z uplynulých MS „dvadsiatok“ v Česku - Maxima Čajkoviča, Dominika Jendeka, Olivera Turana, Dávida Mudráka, Marka Stachu, Samuela Kňažka, Michala Mrázika a Samuela Hlavaja, ktorých doplnil okrem iných aj o trio nádejných tínedžerov s ročníkom narodenia 2004 (Šimona Nemca, Filipa Mešára a Juraja Slafkovského)

Čo čaká juniorov vo Zvolene

2 vyraďovania

3 chalani v kádri sa narodili v 2004

4 testovania na koronavírus

5 mien skončí tesne pred odletom

8 tínedžerov bolo na MS 2020 v Česku

10 hráčov pôjde domov po prvom týždni

30 vyvolených poletí do Kanady