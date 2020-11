Smutné 40. výročie Mariky Gombitovej: Posledné fotky pred osudnou haváriou

Speváčka Marika Gombitová (64) je majiteľkou silného a nezameniteľného hlasu. Jej našliapnutú kariéru však zmenila jedna chladná novembrová noc v roku 1980.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Keď sa vracala po koncerte z Brna do Bratislavy, na diaľnici sa stala tragédia, ktorá mala jej život poznačiť už navždy. Marika zostala po desivej autonehode pripútaná na invalidný vozík a jej život bol odvtedy úplne iný ako predtým. Práve dnes je to presne 40 rokov od tejto hroznej udalosti, ktorá bude Mariku mátať do konca života.

Hity Mariky Gombitovej poznajú na Slovensku aj v Česku generácie fanúšikov. Po tragickej autonehode sa mnohí pýtali, čo bude so speváčkou ďalej. Hoci bol verdikt lekárov jasný, Marika nestrácala nádej. Ani mnohé rehabilitácie a operácie jej však nemohli napraviť popretŕhané nervové tkanivo. Odvtedy uplynulo už 40 rokov a Gombitová napriek svojmu hendikepu neustále pokračuje v tvorbe krásnych pesničiek. „Chýbalo mi veľmi to, čomu sa tak pekne hovorí ,moje‘ publikum. Som veľmi šťastná, že bolo také verné a neopustilo ma,“ odkazuje speváčka fanúšikom v Novom Čase Nedeľa.

Jedna z Marikiných príhod je spojená práve s jedným z jej fanúšikov Jánom Winklerom. Ten sa s ňou stretol presne 4 dni pred tragickou nehodou na koncerte v bratislavskom Bernoláku. Marika však nemohla uveriť vlastným očiam, keď sa s Winklerom stretla opäť po 40 rokoch na odovzdávaní cien SOZA. Ani jeden z nich na toho druhého za tú dobu nezabudol. Aj táto milá príhoda je dôkazom, že Marika má stále pre koho spievať.