Midibus firmy zo Spiša využíval aj švédsky kráľ: Novinka, ktorá spojila tímy odborníkov, zamieri na Expo v Dubaji

Lepší pre životné prostredie! Novoveská firma Rošero, ktorá vyrába autobusy v triede midi, chystá na trh ekologický pohon. Spolu s tímom odborníkov zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) vyvíjajú zásobník vodíka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V mestskej preprave by sa takéto vozidlá mohli objaviť už budúci rok. Slovenská novinka je vo finálnej fáze. Pre Nový Čas to potvrdil Dalibor Dravecký, výkonný riaditeľ firmy, ktorá svoje autobusy s dieselovým a elektrickým motorom počas 25-ročnej existencie expanduje po celej Európe. Firma v minulosti vyrobila aj midibus, na ktorom sa vozil švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv.

Teraz riešia ďalší model. „Z dôvodu dopytu odberateľov pre mestskú dopravu sme začali vyvíjať autobus na vodíkový pohon. Momentálne je to vo fáze papierových projektov. Máme vyšpecifikované komponenty. Na začiatku budúceho roka plánujeme stavbu prototypu a dokončený by mal byť do pol roka. Po odskúšaní by sme už zakrátko vedeli vodíkové autobusy aj vyrábať,“ uviedol. Objednávky tak vedia prijímať už v lete 2021.

Praktickejší ako elektrina

Pri návrhu vodíkových technológií spolupracujú so Strojníckou fakultou TUKE. „Vodíkové autobusy sú vo svojej podstate elektro autobusy, ale namiesto elektrickej energie uskladnenej v batériách si ju uskladňujú chemicky naviazanú vo forme vodíka. Ten po spálení v palivovom článku produkuje elektrickú energiu, ktorá poháňa elektromotor. Momentálne sme v štádiu návrhu energetickej bilancie a jednotlivých komponentov vodíkového a tepelného okruhu. V zásobníkoch bude uskladnený vodík pri nízkom tlaku, čím sa zabezpečí väčšia bezpečnosť prevádzky,“ uviedol vedúci vývojového tímu profesor Tomáš Brestovič.

Hlavnou výhodou vodíka je environmentálna prijateľnosť pre životné prostredie.spomenul. K cene novinky sa zatiaľ nevedia vyjadriť, lebo to závisí aj od počtu vyrobených kusov. Dojazd autobusu je plánovaný na 200 km.

Vystavia ho na Expo v Dubaji

Minister hospodárstva Richard Sulík v rámci tlačovej besedy začiatkom októbra informoval, že boli obnovené prípravy ohľadom budúcoročnej celosvetovej výstavy EXPO Dubaj. Slovensko na nej okrem iného predstaví vodíkový autobus, ktorý bude vyrábaný na Slovensku. Vybavený bude tzv. metalhydridovými nádržami, v rámci ktorých sa vodík viaže chemicky.