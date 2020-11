Momenty plné hrôzy na Veľkej cene Bahrajnu: Pretekára zachraňovali z plameňov!

Francúzsky pretekár Romain Grosjean (34) mal v úvode Veľkej ceny Bahrajnu F1 vážnu nehodu.

Po náraze do zvodidiel začal jeho monopost okamžite horieť, Grosjean však stihol včas vyskočiť a vyviazol s ľahšími popáleninami. Preteky boli prerušené na viac než 60 minút.



El coche de Grosjean se ha partido POR LA MITAD en el incidente. Grosjean ha tenido que salir despavorido de... https://t.co/DYjDpPUegY pic.twitter.com/L8OQ48aQie — F1 directo Motor.es (@motorF1directo) November 29, 2020

Pilot tímu Haas doplatil na jazdeckú chybu, keď po kontakte s Daniilom Kvjatom zišiel z trate a vrazil do bariéry.Napriek všadeprítomným plameňom dokázal včas vyskočiť a dostať sa do bezpečia. Pomohol mu aj ochranný oblúk halo, ktorý chráni hlavu vodiča. Pretekár tímu HaasPreteky boli prerušené, jazdci odišli do boxov a vystúpili z monopostov.