Pôsobenie v Kolíne si pochvaľuje: Duda priznal, že okolnosti odchodu z Berlína boli zvláštne

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda (25) dúfa, že napriek nedávnym neoptimálnym výsledkom sa národné mužstvo pod vedením Štefana Tarkoviča opäť naštartuje k lepším časom.

Domnieva sa, že slovenský tím má mnoho spoločných čŕt s Poliakmi, s ktorými sa mužstvo "spod Tatier" stretne na budúcoročných majstrovstvách Európy."Čaká nás tiež podobná prestavba. Niekoľko skúsených hráčov odchádza, niektorí sa chystajú na odchod, prichádzajú mladí," uviedol Duda pre web sportowefakty.wp.pl.

Dvadsaťpäťročný rodák zo Sniny vie, že ostatné súťažné zápasy slovenského mužstva boli slabé. "Máme však postup. Keď sa nám predtým nedarilo, neznamená to, že zlyháme aj na šampionáte. Dnes je to tak, že nie sme najsilnejší, ale tréner Tarkovič, ktorý bol predtým päť rokov asistentom Jána Kozáka, sa k nám vrátil, dokonale nás pozná a to nám dáva nádej, že to bude lepšie," dodal.

Duda verí, že slovenskému tímu sa na ME podarí postúpiť zo skupiny tak, ako vo Francúzsku 2016. Práve v "krajine galského kohúta" Duda strelil historicky prvý gól samostatného Slovenska na európskom šampionáte. "Mohli sme dostať aj ťažšiu skupinu s Francúzskom, Portugalskom a Nemeckom. Myslím si, že máme šancu postúpiť. Teším sa, že budeme hrať s Poľskom, bude to zaujímavý zápas," poznamenal niekdajší hráč Legie Varšava (2014-2016), odkiaľ po spomenutých ME zamieril do Herthy Berlín.

V nemeckej metropole pobudol až do začiatku aktuálneho ročníka, keď prestúpil do 1. FC Kolín nad Rýnom. V druhej polovici uplynulej sezóny hosťoval v anglickom klube Norwich City. Duda priznáva, že okolnosti odchodu z Berlína boli trochu zvláštne.Klub dal jasne najavo, čo odo mňa chce. Neváhal som a podpísal som zmluvu," vysvetlil.

Pôsobenie v tíme "capkov" si zatiaľ pochvaľuje. "Pravidelne hrávam a po športovej stránke je to super. Sezónu sme začali zle, ale verím, že sa čoskoro odrazíme vyššie," skonštatoval Duda, ktorý v sobotu pomohol mužstvu k prvému triumfu v aktuálnej bundesligovej sezóne. Kolínčania zvíťazili na trávniku favorizovanej Borussie Dortmund 2:1 a Duda odohral celé stretnutie.