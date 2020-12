S lektorkou Agátou Krupovou o slovenskom kronikárstve: Kroniky sú naším odkazom do budúcnosti

Len nedávno sme sa dozvedeli výsledky súťaže o Kroniku Slovenska 2020.

Kroniky sa však nepíšu samé a za každou z nich stoja desiatky až stovky hodín práce zanieteného kronikára. Ako to vyzerá s kronikárskom na Slovensku, prečo sa musia kronikári neustále vzdelávať, i to, s čím sa kronikári pri svojej práci boria sme sa rozprávali s Agátou Krupovou, lektorkou, dokumentátorkou i autorkou Príručky pre kronikárov na Slovensku.

Medzi kronikármi ste známa ako autorka Praktickej príručky pre kronikárov. Ako ste sa dostali ku kronikárstvu?

Ako pracovníčke Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou mi v 80. rokoch priradili metodiku vedenia obecných kroník. Po Nežnej revolúcii táto činnosť múzeám odpadla. Mnohí kronikári sa však napriek tomu na mňa neraz obrátili s prosbou o pomoc a ja som ju nikdy neodmietla. Tak sa ku mne v roku 1999 dostalo Regionálne vzdelávacie centrum pre samosprávu v Prešove a požiadalo o spoluprácu a neskôr aj ďalšie RVC, osvetové strediská a Národné osvetové centrum v Bratislave.

Je o túto oblasť na školeniach a odborných podujatiach záujem?

Záujem je, no od niektorých kronikárov sa o ňom dozvieme až oneskorene. Informácie o pripravovaných školeniach nedôjdu načas, ale neraz ostatnú zaseknuté na obecnom úrade.

Keď sa spomenie kronika, ľudia si predstavia nejakého stredovekého učenca s brkom. Ako vyzerá aktuálne kronikárstvo na Slovensku?

V malých obciach, kde sa toho v priebehu kalendárneho roka veľa neudeje a ročný kronikársky záznam obsahuje málo strán, vedú kronikári záznamy ešte ručne. No v súčasnosti sa „brko“, teda ručné písanie kroník dokumentačným atramentom do veľkej knihy pomaly, ale isto, vytráca. V mestách sa už kroniky vedú takmer výlučne elektronicky s vytlačeným zviazaným výstupom. Kronikár do digitálneho záznamu môže vsunúť aj fotografie, aj iné skenované zaujímavosti, čo do ručne písanej kroniky nesmel.

Prečo sa vedú kroniky a ako sa to dotýka bežných občanov?

Účelom je pre budúce generácie dokumentovať všetky dôležité aspekty života v obci v priebehu jednotlivých kalendárnych rokov. Obyvatelia by teda mali poznať históriu svojej obce a byť hrdí na to, čo dobré, pekné a užitočné ich predkovia dokázali vytvoriť a poučiť sa z chýb, ktorým sa ich predkovia nevyvarovali. To znamená, že naša generácia sa jednak cez kroniky oboznamuje s históriou svojich predkov a zároveň cez kroniky odovzdáva informácie o sebe svojim potomkom.

Ako vyzerá novodobý kronikár?

V tých základných vnútorných črtách je taký, ako kronikár pred sto a viac rokmi: zanietený pre prácu, v ktorej vidí veľký zmysel vo vzťahu k budúcim generáciám. Špecifikom našej doby však okrem iného je, že kronikár by mal vedieť pracovať s počítačom a internetom a orientovať sa v online databázach. Dôležité však je, aby nepreberal neseriózne správy – fake news a hoaxy.

Čo všetko patrí do náplne práce kronikára?

Kronikár sa v prvom rade má zúčastňovať všetkých dôležitých podujatí vo svojej obci alebo meste. Častokrát na všetko sám nestačí, preto o informácie oslovuje zástupcov organizácií, firiem, spolkov, združení a podobne. Navštevuje pamätníkov vo svojej obci, rozpráva sa s nimi na konkrétnu tému a rozhovory dokumentuje. Robí tiež bibliografiu článkov z novín a časopisov a dokumentuje aj televízne a rozhlasové relácie o obci. No čo je tiež veľmi dôležité, chodí s fotoaparátom po obci a dokumentuje jej premeny.

Je pravda, že na Slovensku na rozdiel od Česka nemáme zákon o kronikách, aj keď zo zákona o obecnom zriadení má každá obec povinnosť kroniku viesť?

Je to pravda. Obecní kronikári však nutne potrebujú aktuálnu legislatívu, najmä vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov, ktorý pred dvomi rokmi v radoch kronikárov vyvolal určitú neistotu. Viete, ak má kronikár prinášať informácie pre budúce generácie, musí byť čo najpresnejší. Legislatíva by v tomto duchu mala zákonom zohľadniť špecifiká kronikárskej práce a určiť presné pravidlá vedenia obecných kroník a podmienky bádania a prezentácie obecných kroník najmä vo vzťahu k GDPR.

Je dôležité, aby každá obec či napríklad mestská časť alebo mesto viedli svoju kroniku?

Samozrejme, je to dôležité. Problém však je, že zákon ukladá povinnosť viesť obecnú kroniku, ale neukladá sankcie, ak sa tá povinnosť neplní. Preto sa stále nájdu starostovia, ktorým kronika nechýba. Nevedia doceniť spoločenský a kultúrno-historický význam obecných kroník, nevedia doceniť ani prácu obecných kronikárov nielen finančne, ale ani morálne.

Na Slovensku organizuje každé dva roky Národné osvetové centrum súťaž Kronika Slovenska. Tohtoroční víťazi sú už známi. V čom sa súťaží a čo musí mať tá „naj“ kronika?

Súťaží sa o najlepšiu kroniku a najlepšiu monografiu v obciach a mestách. Tohto roku sme sa porota v zložení Zuzana Kollárová, Martin Lukáč a Agáta Krupová zhodli, že „naj“ slovenská kronika 2020 splnila požiadavky tým, že jej odborná úroveň bola vysoká kvalitou spracovania a využívania prameňov, čím sa dosiahla vysoká úroveň dokumentačnej hodnoty kroniky, a to všetko korešpondovalo aj s estetickou úrovňou jej vizuálneho spracovania.

Myslíte, že v budúcnosti budú historici či zvedavá verejnosť čítať dnešné kronikárske zápisy?

Určite áno, budú ich čítať tak, ako aj my čítame o živote našich predkov. Kronika je totiž dokument, ktorý na jednom mieste podáva širokospektrálnu informáciu o živote obce v konkrétnom roku. Nikde inde takú súhrnnú informáciu nenájdete. A aj keď nedá odpovede na všetky otázky bádateľa, dobre spracovaná kronika ho minimálne zorientuje v zaujímavých témach a povedie k ďalšiemu štúdiu. 

