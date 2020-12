Speváčka Suzie Hroncová miluje vilu na Slnečných jazerách: Žiť v nej však má nejeden háčik

Dcéra známeho hudobného skladateľa Braňa Hronca, speváčka Suzie Hroncová (31), nás pozvala do rodinnej vilky, ktorú vlastnia na Slnečných jazerách v Senci.

Prezradila nám, že ju už niekoľkokrát prerábali a možno ani terajšia podoba nie je definitívna. Toto miesto ju fascinuje najmä dovolenkovou atmosférou a neskutočným pokojom.

Chatu na Slnečných jazerách vlastní rodina Hroncových už veľmi dávno. „Mala som asi šesť rokov, keď sme ju kúpili. Volám ju vila na jazere. Podľa mňa to už nie je chata, ale dom,“ začína svoje rozprávanie Suzie.

Keď chatu kúpili, bola oveľa menšia. „Mala len jedno poschodie a počas rokov sa tu stále niečo prerábalo. Najskôr bola podľa želania maminy ružová a postupne sa menila, lebo aj my s bratom sme dospievali, rodičia nám chceli vyhovieť, aby sme mali svoje súkromie. Toto je teda posledná úprava, no neviem, či definitívna,“ smeje sa.

Speváčka je domáci kutil

To, ako chata teraz vyzerá, má na svedomí architekt Karol Kállay mladší, syn slávneho fotografa Karola Kállaya. „On ju celú navrhol a s ním aj rodičia všetko konzultovali. Kombináciu bielej farby so sivou ale vymyslel ocino,“ hovorí Suzie. Ruku k dielu pridala aj ona sama: „Som totálny domáci kutil. Keď sme mali ešte starý nábytok, vždy som ho renovovala. Boli to veci z dreva, ktoré som si premaľovala a prestriekala, to ma veľmi baví. Odkedy sa mi ale narodil Riško, nemám na to vôbec čas.“

V štvorpodlažnej vilke je kuchyňa, obývačka, dve kúpeľne, dve spálne a dve toalety: „Tie sa zídu najmä, keď máme návštevu.“ Keď bola Suzie dieťa, trávili v Senci na Slnečných jazerách vždy celé prázdniny. „Bolo to úžasné, ale všetci v okolí, čo tu majú chaty, tu tiež žijú celé leto. Posledné roky som tu však aj zimovala. V celej tejto našej zátoke sú možno štyri rodiny, ktoré tu bývajú celoročne. Stále tu nie je plyn, len elektrina, na druhej strane je aj ulica, kde stále nemajú pitnú vodu, takže to v zime môže byť zložité,“ vysvetľuje.

Než sa Suzie pred rokom a pol narodil synček, chata na jazere bola istý čas jej domovom celoročne. „V marci tohto roku, keď už Riško začal loziť a vedeli sme, že o chvíľu bude chodiť, som začala hľadať byt v Bratislave, pretože tu je veľa schodov, každá izba na inom poschodí a jeho je nemožné ustriehnuť. Nemám to tu prispôsobené na život s malým dieťaťom, prístup do vody cez mólo je veľmi ľahký a dieťa môže utiecť a spadnúť do jazera. Keby sme tu s ním chceli teraz bývať, museli by sme veľa vecí prerobiť .“

Ráno prepláva jazero

S partnerom Richardom sa tiež spoznala v Senci. „Vrátila som sa práve z Londýna, kde som robila hudbu a pracovala s nehnuteľnosťami a išla som si na chatu po odložené veci. Uvedomila som si, že sa mi tu páči a do bratislavského bytu sa mi už nechce vrátiť. Po večeroch som chodievala na prosecco, ktoré zbožňujem. Zhodou okolností tu Richard vlastnil prosecotéku, kde sme sa spoznali a bolo!“ spomína.