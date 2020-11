Otázniky ohľadom ďalšieho testovania: Premiér Matovič priznal, čo chystá

K voľbe šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by malo prísť až vtedy, keď bude dohoda v koalícii. Premiér Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Zdôvodňuje to aj tým, že podľa jeho informácií niektorá z koaličných strán rokovala o kandidátoch s opozíciou.

Voľba generálneho prokurátora: Fico má problém s kandidátmi, štipľavá reakcia Remišovej Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v relácii povedala v súvislosti s riešením pandémie, že strana Za ľudí je za komunitné testovanie, napríklad v domovoch sociálnych služieb či v ohniskách nákazy. Prioritou je poslať deti do škôl. Premiér potvrdil, že pripravuje doplňujúci spôsob testovania. Poslanec Národnej rady SR Ladislav Kamenický z opozičného Smeru-SD kritizoval, že sa prezentujú iba dve alternatívy riešenia pandemickej situácie - tvrdý lockdown alebo testovanie. Považuje za chybu, že pri plošnom testovaní neboli ľudia po pozitívnom výsledku antigénového testu pretestovaní PCR testom. "Štatistiky, ktoré máme, sú také skreslené, že z toho nevieme absolútne nič," poznamenal. Kamenický nepredpokladá, že by koaliční poslanci podporili návrh na referendum, ktoré navrhuje Smer-SD v rámci mimoriadnej schôdze. V prípade neúspechu chce strana pri organizácii referenda hľadať podporu u odborárov či ďalších združení. Remišová uviedla, že ak by bolo referendum platné, poslanci Za ľudí by hlasovali za vyhlásenie predčasných volieb. Remišová sa vyjadrila tiež k rokovaniu koaličných lídrov, ktoré sa uskutočnilo v nemocnici, kde bol hospitalizovaný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Vzhľadom na reakcie by sa na ňom už druhý raz nezúčastnila. Matovič sa po kontroverzných fotkách kajá pred Slovenskom: Chápem, že sa to niekoho dotklo