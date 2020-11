Guardiola ostro kritizuje nabitý program: Hráči si nemôžu úspech ani vychutnať

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola si po sobotňajšom ligovom víťazstve 5: 0 nad Burnley povzdychol, že hráči si ani nemôžu úspech poriadne vychutnať.

V nabitom programe zápasov, ktorý ovplyvnila pandémie koronavírusu, podľa neho niektorí prestávajú mať z futbalu radosť. "To je problém. Skôr to bolo prima hrať raz alebo dvakrát týždenne, mať pri tom divákov. Teraz sa hrá každé tri dni. Pôjdeme vyhrať do Porta, potom sa budeme chystať na Fulham," povedal Guardiola, ktorého zverenci nastúpia v utorok v Lige majstrov a ďalšie stretnutie v Premier League ich čaká znovu v sobotu.

Proti Burnley sa hráči Manchestru City konečne rozstrieľali. Kým v úvodných ôsmich ligových zápasoch dali úradujúci vicemajster dokopy desať gólov, v sobotu sa trafili hneď päťkrát. Hetrikom sa blysol Rijád Mahriz. "Tie góly nám samozrejme pomôžu," uviedol španielsky kouč, podľa neho sa musí činiť útočníci, aby si udržali miesto v zostave. "Gabriel Jesus musí dávať góly, Raheem Sterling tiež musí dosiahnuť viac, keď nastúpi," povedal Guardiola, ktorého tím je v tabuľke ôsmy.