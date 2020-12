Mamičke dvojčiat sa rúcal dom, o pomoc prosila na Facebooku: Osudová reakcia jedného muža

Zdá sa, že čestní muži ešte nevymreli. Vicki Mileham (51) z Great Yarmouth sa pustila do rekonštrukcie domu. Zostala takmer bez strechy nad hlavou.

Ako píše Mirror, na renovácií domu sa podielal Kyle Muir (25) spolu s jeho kolegom. S prácou začali 5. novembra 2019. Vyzeralo to tak, že do Vianoc minulého roka bude strecha hotová, no situácia sa dramaticky zmenila. 25-ročný muž oznámil Vicki, že od projektu odstupuje kvôli nezhodám s pracovným partnerom. Ten sa však niekoľko týždňov neukázal. Vyhováral sa na malý budget, a tak si majiteľka domu musela požičať ďalšie peniaze. Dokopy ju to stálo neuveriteľných 80 000 £ (takmer 90-tisíc eur).

V marci tohto roku nebola rekonštrukcia stále dokončená. Okrem toho varoval sused Vicki, že strecha začína ovísať. Aby toho nebolo málo, všetko, čo dovtedy "majstri" spravili, bolo totálne zle. Na stavbu sa prišiel pozrieť aj inšpektor, z výsledkov bol zdesený. Nariadil, aby sa to celé zbúralo a začalo sa na tom pracovať odznova.

Vicki sa vtedy obrátila na predchádzajúcich kutilov. Samozrejme, nedovolala sa im. Sused však chcel zachrániť matku dvojičiek, s ktorými sa ocitla vo veľkej núdzi. Uverejnil na Facebooku inzerát a žiadal ľudí o pomoc. Vtedy sa všetky dočkali záchrany. Na scénu nastúpil autobusár Ash Paniri (47). "Videl som príspevok a pomyslel som si, že do toho pôjdem. Pomohol som Vicki zbúrať prístavbu a čím viac času som u nej strávil, tým lepšie sme sa spoznali," uviedol hrdina. A mal pravdu, okamžite medzi nimi vzniklo silné spojenie. "Hovorí sa, že láska udrie, keď to najmenej čakáte," povedala Vicki.

Hoci sa 51-ročná žena veľmi popálila po finančnej stránke, peklo ešte len nastalo. Na sociálnej sieti totiž spolu s Ashom informovali o podlej činnosti Kylea a jeho kolegu. Muiri s reakciou rozhodne nečakal a zamilovanému páriku sa začal vyhrážať. Chcel zdemolovať ich dom či dokonca napadnúť Asha. Jemu strpčoval život najviac. Zavolal do firmy, v ktorej Paniri pracuje, a obvinil ho z nebezpečnej jazdy a pedofílie. Vicki sa však najviac bála, keď boli dievčatá samé doma. "Musela som im povedať, nech si zbalia veci, odídu a nech zostanú so známymi," spomína mama. V októbri sa Kyle priznal ku všetkým priestupkom. Momentálne je vo väzbe a čaká na svoj trest.

Vicki má v súčasnosti stále veľké problémy s domom a zadĺžila sa na mnohé roky. Lenže práve v ťažkých časoch ju Ash najviac podrží. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.