Marta pri prvom pôrode vzbĺkla, po 3 rokoch otehotnela zas: Horor na sále! Toto sa nemalo stať

V pôrodnej sále zažila peklo! Košičanka Marta (31) ovdovela ešte pred príchodom prvorodeného synčeka Števka. Aby toho nešťastia nebolo málo, pri jeho pôrode zažila desivý horor. Počas pôrodu totiž začala horieť!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Keď sa konečne ako-tak vystrábila z rán na tele aj na duši, usmialo sa na ňu šťastie. Vydala sa za svoju novú lásku Štefana (32), ktorému pred pár dňami priviedla na svet syna Dominika. Spomienky na prvý hrôzostrašný pôrod sa jej však priamo na sále vrátili...

„Teraz som vlastne ani nerozmýšľala nad tým, ako porodím. Skôr ako bábätko vynosím,“ začala svoje rozprávanie Marta. „Bola a stále tu je navyše pandémia. Všetko to sťažila a čiastočne prispievala k chaosu. Manžel musel navyše kvôli novej situácii ísť za prácou až do Bratislavy. Števko chodil do škôlky a ja som bola vlastne sama... Tie neblahé spomienky na oheň sa mi vrátili až pri samotnom pôrode, keď som začala panikáriť a museli ma uspať,“ prezradila dvojnásobná mamička, ktorá tentoraz už nerodila v Trebišove, ale doma v Košiciach.

Rizikové tehotenstvo

Marta si Dominika užíva, ale priznáva, že je to v jej živote veľká zmena. „Odvykla som si od malého bábätka, predsa len Števko vyrástol a mal už tri roky. No je jasné, že sa veľmi-veľmi tešíme a musíme si Dominika všetci piplať ako vo vatičke,“ prezradila vyštudovaná zdravotná sestra, ktorá pred vyše tromi rokmi pri pôrode v Trebišove začala v pôrodnej sále horieť... „K tomu, čo sa stalo, by som sa nerada vracala, lebo rany na duši zahojené stále nie sú a celá vec sa asi vyrieši len súdnou cestou. Pozerám sa dopredu a málo dozadu, musím však priznať, že toto tehotenstvo bolo ešte horšie ako so Števkom.“