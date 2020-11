Lisa pred 13 rokmi porodila dcérku, potom 27-krát potratila: Slová zúfalej ženy vám zlomia srdce

Prečo sa jej to musí diať? Lisa (33) z Birminghamu má jednu dcéru (13), no nedokáže jej dať súrodenca. Mladá žena sa rozhodla o prehovoriť o pekle, ktorým si prešla už 27-krát.

Ako píše Mail online, jej prvé tehotenstvo bolo bezproblémové. Nazdávala sa, že aj to ďalšie bude prebiehať hladko. To však ešte netušila, aká nočná mora ju čaká. "Nikdy som nevedela, že je možné mať nevysvetliteľné komplikácie pri budovaní rodiny. Je to frustrujúce a srdcervúce, už len keď o tom hovorím," povedala zronená Lisa.

Podľa jej slov je plodná, ale keď sa na teste objavia dve čiarky, už sa ani neusmieva. Vie, čo bude nasledovať. "Keď mám bolesti a spontánny potrat, doslova mám pocit, ako by mi bolo vytrhnuté srdce," opísala devastujúce momenty. Lisa tvrdí, že najhorší bol jej druhý potrat. Kvôli tomu skončila aj v nemocnici. "Pamätám si, že krv vytiekla. Bolo to tak traumatizujúce. Nemohla som uveriť, že strácam ďalšie dieťa," dodala.

Problémy neustúpili a keď napokon potratila aj tretíkrát, rodinu už ani neinformovala o ďalších tehotenstvách. Mamička zúfalo túži opäť zažiť ten pocit, keď má v náručí novorodeniatko.

V priemere má žena 5% buniek, ktoré dokážu zabiť plod. Lisa ich mala až 11 %, lekárom sa ich podarilo znížiť na 2 %. Avšak ani to nepomohlo. Jediný spôsob, ako by mohla mať ďalšie dieťa, je, keby ho vynosí iná žena. Vtedy jej podala pomocnú ruku vlastná sestra Joana (31), no ani tento plán nevyšiel. Lisu to ešte väčšmi zasiahlo, nakoľko si myslela, že náhradné materstvo bude tým správnym riešením. Sú však aj naďalej odhodlané a skúsia to znova.

Lisu k tomuto veľkému priznaniu inšpirovali slová Meghan Markle, ktorá si prešla rovnakou ujmou. Podľa 33-ročnej ženy je dôležité, aby sa o tomto probléme čoraz viac rozprávalo. "Chcem, aby ostatní vedeli, že v tom nie sú samy a spontánne potraty sa dejú bez lekárskeho vysvetlenia," uzavrela.