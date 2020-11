Pellegrini sa bije do pŕs, že zverejní každého sponzora Hlasu: Studená sprcha od politológa

Už je to oficiálne. Šéfom strany Hlas-SD sa stal expremiér Peter Pellegrini (45). V sobotu o tom rozhodli delegáti na ustanovujúcom sneme strany, ktorý sa kvôli pandémii konal online formou. Podpredsedami Hlasu budú Denisa Saková (44), Richard Raši (49) a Erik Tomáš (45).

Podľa prieskumov s preferenciami okolo 18 % aktuálne najsilnejšia politická strana si vybrala vedenie. Pellegrini to pritom nemal obvzlášť náročné a počas hlasovania si nemusel obhrýzať nechty. V boji o predsednícku stoličku totiž nemal protikandidáta a rozhodovanie 74 delegátov, ktorí boli v spojení prostredníctvom telekonferencie, bolo len formálne. „Úprimne za to ďakujem, veľmi si túto dôveru vážim a urobím všetko pre to, aby sa tak členovia, budúci členovia či podporovatelia strany Hlas nemuseli hanbiť za svojho predsedu,“ komentoval Pellegrini, ktorý však akoby v znení hesla „zvyk je železná košeľa“ sa párkrát počas tlačovky pomýlil a namiesto strany Hlas hovoril o strane Smer.

Členovia strany Hlas si zvolili aj formu svojho najužšieho vedenia - bude to 20-členné predsedníctvo strany. Zatiaľ v ňom ostalo až 13 voľných miest, a keďže aktuálny snem bol skôr technický, expremiér avizuje, že na jar by sa mal konať riadny, kde sa zvolia ďalší členovia aj traja noví podpredsedovia. Financovanie Hlasu bude podľa Pellegriniho fungovať maximálne transparentne a vylúčil, že by strana získala peniaze od oligarchov. „Každý dar nad 1 000 eur bude okamžite zverejnený a bude tam natrvalo, a všetci občania vrátane médií budú môcť sledovať, z čoho pochádzajú príjmy a od koho pochádzajú,“ vysvetlil Pellegrini s tým, že zatiaľ finančne ťahajú stranu príspevky poslancov parlamentu, ale chystajú sa oslovovať ďalších ľudí na podporu.

Súťaž s Ficom sa ešte neskončila

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Istý čas si Hlas bude udržiavať momentálnu podporu, pretože oslovili najmenej polovicu voličov Smeru, zdá sa, a plus ešte voličov, ktorí hlasovali za iné strany vo voľbách a tie sa nedostali do parlamentu. Ešte určite bude súťaž medzi nimi a Ficom. Dnes má Hlas a Smer spolu zhruba toľko, koľko Smer získal v predposledných voľbách v roku 2016. Spolupráca so súčasnými koaličnými stranami však bude zo strany Hlasu podmieňovaná tým, že urobia sebareflexiu. Čo sa týka zverejňovania sponzorov na internete, to je populárna téza, že tak sa dá stransparentniť financovanie. No v účtovníctve každá strana aj za súčasnej právnej úpravy uvádza svojich darcov. Toto je síce ľúbivé, ale absolútne platonické riešenie.