Svetové meno malo zvýšiť kvalitu Fortuna Ligy: Nová posila Serede je však sklamaním

Treble s Portom, či zaplatené miliónu z Interu. Účasť na Copa América. Aj takéto kamienky slávy zdobia novú posilu prvoligovej Serede, Álvara Pereiru.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aj napriek tomu, že hrával za popredné svetové kluby, s Uruguajom vyhral Copa América a hral na dvoch majstrovstvách svetaAspoň tak by sa dali zhodnotiť jeho doterajšie výkony na slovenských ihriskách.Za Sereď si nestihol pripísať veľa štartov, no aj na tom kúsku výkonov je zrejmé, že svetová forma uruguajského obráncu zaostáva. A to dokonca aj zjednodušene povedané na slovenské pomery.Situáciu okolo Pereiru priblížil jeho tréner Peter Lérant pre šport.sk Verili sme, že hráč s takou zaujímavou minulosťou nebude mať problém, aj keď bol po určitej pauze.

Nebolo to ono. Mysleli sme si, že to možno mohla byť otázka adaptácie a kratšieho času, ale momentálne to z hľadiska pripravenosti a rýchlostných parametrov stále nie je také, aby nám mohol pomôcť. Musí sa dať dokopy a potom uvidíme," vyhlásil tréner Peter Lérant



„Sereď hráča takého kalibru ešte v kádri nemala, ale ako som už spomínal, momentálne nám napriek výraznej hráčskej inteligencii a skúsenostiam nevie podať pomocnú ruku. Keď to vyjde, budeme veľmi radi,"dodal na záver.