Veľký vlastenec Djokovič: Dcérke ukázal, prečo jej vybral meno Tara

Vždy bol veľký vlastenec. Hviezdny tenista Novak Djokovič bol vždy hrdý na rodné Srbsko a láske ku krásam vlasti učí v týchto dňoch aj svoje dve ratolesti.

Pochválil sa tým aj na svojich profiloch na sociálnych sieťach. K fotografiám nádherných prírodných scenérií Srbska pridal aj niekoľko viet. Medzi nimi aj informáciu o tom, že sa konečne dostal k tomu, aby svojej trojročnej dcérke ukázal, kde našiel inšpiráciu, aby jej dal meno Tara.

Novak Djokovič nedávno ukončil koronavírusovú sezónu v Londýne a teraz má do začiatku novej o niečo dlhšiu dovolenku. Tenisový rok mu vyšiel. Veď opäť vyrovnal niekoľko tenisových rekordov. Napr. ten v počte ukončených rokov na poste svetovej jednotky. Iba on a Pete Sampras to dokázali šesťkrát! Samozrejme, našli sa aj veci, na ktoré chce rýchlo zabudnúť. Od nevydarenej Adria Tour, kde sa aj on sám nakazil COVID-om cez škandál s napálením loptičky do čiarovej rozhodkyne na US Open až po zahanbujúcu prehru vo Viedni s talianskym mladíčkom Sonegom.

Zrejme aj preto sa vydal v kruhu rodiny do rodného Srbska, do oblasti, ktorá sa volá ako jeho dcérka. „Sme požehnaní, pretože pochádzame z nádhernej krajiny, ktorá ponúka skryté drahokamy ako národný park menom Tara. Naša dcéra dostala meno čiastočne kvôli tomuto miestu a kráse divokej prírody. Sme vďační, že trávime spoločné chvíle,“ napísal Novak, ktorý pridal aj informáciu, že tieto dni tenis vôbec nerieši. Celý patrí rodine - manželke Jelene (34), synovi Stefanovi (6) a spomínanej dcérke Tare (3).