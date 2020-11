Bruchala po skrachovanom biznise obieha televízie: Takisto musím z niečoho žiť

Bývalý dlhoročný moderátor televízie Markíza a neskôr aj televízie JOJ Pavel Bruchala (43) je momentálne bez príjmu a žije z úspor, ktoré mal. Hneď po tom, ako ukončil svoju mediálnu kariéru, začal totiž cestovať po svete a stal sa z neho turistický sprievodca.

Jeho biznis spojený s cestovnou agentúrou však pre pandémiu koronavírusu dostal poriadne po krížoch a s ním aj Paľove zárobky. Z ničoho nič tak zostal bez príjmu, pretože všetky plánované cesty do zahraničia s klientmi sa zrušili. Táto situácia ho napokon prinútila oprášiť telefónny zoznam a skúsiť opäť šťastie v mediálnych vodách.

Bruchala je mimo televíznych kamier už niekoľko rokov. V Markíze patril medzi moderátorské stálice a vystriedal niekoľko relácií, medzi inými aj Teleráno či Reflex. Nič však netrvá večne a modrooký Paľo dal modro-žltej televízii v roku 2014 zbohom. Ukázal sa však v konkurenčnej JOJ-ke, kde skúšal moderovať pilotný projekt Dobré ráno, ktorý sa však na obrazovkách dlho neohrial. A keďže už iné zaujímavé ponuky Paľo nedostal, rozhodol sa, že sa bude venovať svojmu veľkému hobby, ktorým je cestovanie. Zbalil si teda kufre a začal cestovať po svete.

Jeho záľuba sa však napokon stala aj jeho zárobkovou činnosťou. Založil si svoju cestovnú agentúru a stal sa turistickým sprievodcom. Klientov sprevádzal po svete a viac bol v zahraničí ako doma. Prišla však pandémia koronavírusu, prestalo sa lietať a Pavel ostal bez roboty a usadený doma na Slovensku. Nulové zákazky však so sebou priniesli aj nulové príjmy a Bruchalovi nezostalo nič iné, ako porozmýšľať nad novým spôsobom obživy. Dlhé mesiace bez príjmu ho tak dohnali k rozhodnutiu opäť skúsiť šťastie v televíznych vodách. Vyzerá to tak, že Paľo by sa neštítil opäť okúsiť moderátorský chlebíček.

„Robím dabingy a teraz, okolo Vianoc, bude pár filmov so mnou aj v hlavnej úlohe. Nevylučujem, že sa vrátim do televízie. Veď, keď toto bude ďalej pokračovať, tak ja takisto z niečoho musím žiť,“ prezradil pre Nový Čas Bruchala, ktorý sa snaží znova získať priestor v médiách, ale zatiaľ nemá nič isté. „Mal som už nejaké stretnutia, ale nebudem ich ešte ďalej nejakým spôsobom bližšie komentovať, takže nevylučujem aj návrat na mediálnu scénu,“ dodal na záver