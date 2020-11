Mladučký Molnár môže prekonať bradatý rekord Gáboríka: Snažím sa na to nemyslieť

Nitra v novembri odohrala už druhý domáci duel proti Liptákom a opäť šlo o poriadnu gólovú prestrelku.

Kým v prvej polovici mesiaca sa pod Zoborom zrodil domáci triumf 6:5, tentokrát zverenci trénera Antonína Stavjaňu zvíťazili 7:5.Hostia, ktorí sú v tabuľke beznádejne poslední, pritom viedli 2:0 a podarilo sa im tiež skorigovať z 2:5 na 4:5. "Mali sme zlý začiatok. Za stavu 5:2 som si myslel, že sa dočkáme pokojnejšieho zápasu, keď sa nebudeme triasť do posledných minút o víťazstvo. Mužstvo nám to nedoprialo, takže to bol typický priebeh a zbytočne sme sa do konca báli o výsledok,“ poznamenal Stavjaňa podľa webu hockeynitra.com. Nitru v nedeľu čaká ďalší domáci súboj, tentokrát proti Trenčínu.

V domácom tíme debutoval mladý útočník Ondrej Molnár, ktorý sa vo veku 15 rokov, 9 mesiacov a 19 dní stal tretí najmladším hráčom so štartom v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Mladší boli pri extraligovom debute už len Andrej Podkonický (Zvolen, 1993/1994, 15 rokov, 4 mesiace a 19 dní) a Šimon Nemec (Nitra, 2019/2020, 5 rokov, 6 mesiacov a 29 dní). Ak sa Molnárovi podarí v aktuálnej sezóne do 7.3.2021 skórovať, prekoná rekord Mariána Gáboríka z roku 1998 pri jeho premiérovom extraligovom góle vo veku 16 rokov a 27 dní.

"Snažím sa na to nemyslieť. Sústredím sa na skvelú hru a pomoc tímu, no snáď príde aj ten gól," povedal mladík podľa webu HockeySlovakia.sk a k piatkovému súboju doplnil: "Tréner nebol nadšený z výkonu tímu, ale mňa pochválil, takže som spokojný. Ja som si zápas užíval."