Nikotínové vrecúška VELO - u(s)pokojenie nikotínového nutkania bez obťažovania okolia

V posledných rokoch to majú dospelí užívatelia nikotínových produktov čoraz ťažšie. Rastie spotrebná daň na tabakové výrobky, tlak spoločnosti na redukovanie priestorov a situácií, kedy je možné užiť cigaretu, je čoraz väčší.

Aj samotní užívatelia nikotínových produktov si uvedomujú, že by svojimi návykmi nemali obmedzovať svoje okolie. Navyše, v čase obmedzení počas pandémie Covid-19 je nutné nosiť rúška nielen v exteriéri, ale aj vo verejných priestoroch, akými sú napríklad nákupné centrá, obchody, pošta, banky a pod. To výrazne zužuje situácie, kedy môžu dospelí užívatelia nikotínu siahnuť po cigarete.

Zbaviť sa však svojich návykom môže byť pre nejedného dospelého užívateľa nikotínových produktov ťažké, lebo nikotínové nutkanie prichádza aj v situáciách, kedy je užitie cigarety nemožné, alebo sa považuje za faux-pas či spoločenské tabu. Dlhá cesta autom, lietadlom, mestskou hromadnou dopravou, návšteva kina, dlhotrvajúce obchodné rokovanie – to všetko sú situácie, ktoré naplneniu nikotínovej túžby neprajú. Rovnako sa to nehodí, ak v spoločnej domácnosti žijú aj ľudia, ktorým prekáža dym a zápach z cigarety.

Práve preto prináša British American Tobacco pre všetkých dospelých užívateľov nikotínových produktov aj na slovenský trh modernú alternatívu – nikotínové vrecúška VELO. V zahraničí sa tešia veľkej obľube – sú bez tabaku, predstavujú potenciálne nižšie zdravotné riziko, keďže počas ich užitia nedochádza k spaľovaniu ani ohrievaniu tabaku, a je ich možné užiť aj vtedy a tam, kde cigareta neprichádza do úvahy. Nikotínové vrecúško VELO sa totiž v prípade potreby len vloží pod hornú peru a nikotín sa z neho postupne uvoľní do tela cez sliznicu ústnej dutiny. U(s)pokojenie tak môže dospelý užívateľ nikotínových produktov dosiahnuť aj bez toho, že by obťažoval svoje okolie, alebo vedome išiel proti nariadeniam a spoločenským normám.

„Sme radi, že aj na Slovensku môžeme oficiálne predstaviť globálnu značku nikotínových vrecúšok VELO. Možno si niektorí fajčiari hovoria, že to nie je nič pre nich. Ale som si istý, že široká škála príchutí a intenzity nikotínu ich presvedčí o tom, že za vyskúšanie nové VELO určite stoja,“ uviedol Tomáš Tesař, riaditeľ komunikácie British American Tobacco.

Zmienené alternatívne produkty sú podľa mnohých štúdií a názorov odborníkov pre užívateľov potenciálne menej škodlivé, než je to pri užívaní tabaku tradičným spôsobom. „Veríme, že užívanie moderných nikotínových alternatív, ako je VELO, prináša veľa výhod. Mnohí fajčiari chcú fajčenie obmedziť, v čom im môžu tieto alternatívy pomôcť,“ dodal Tomáš Tesař.

V ponuke je až sedem rôznych variantov nikotínových vrecúšok VELO v rôznych príchutiach a s rôznou intenzitou obsahu nikotínu, takže na výber majú muži aj ženy nad 18 rokov. K osviežujúcim mentolovým príchutiam patrí VELO Polar Mint, X-Freeze, Freeze, či Ice Cool so závanom mäty i horských bylín. Spomedzi ovocných príchutí sú atraktívne VELO Urban Vibe s chuťou čerešní a brusníc, VELO Tropic Breeze s intenzívnou chuťou mandarínok, maracuje a manga, či VELO Berry Frost s nádychom malín, borievok a ostružín.

Nikotínové vrecúška VELO sú určené výlučne pre dospelých užívateľov nikotínových produktov a obsahujú nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

