Francúz Pinturault víťazom paralelného obráku, Žampovi to v Lechu nevyšlo

Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault (29) zvíťazil v piatkovom paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára.

V rakúskom stredisku Lech-Zürs zdolal vo finále Nóra Henrika Kristoffersena, v súboji o tretie miesto si Nemec Alexander Schmid poradil s domácim Adrianom Pertlom. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil v kvalifikácii 44. pozíciu a neprebojoval sa do hlavnej súťaže.

Dvadsaťdeväťročný Pinturault si pripísal jubilejný 30. triumf v pretekoch SP, premiérový v paralelnom obrovskom slalome, v ktorom sa doteraz najlepšie umiestnil na treťom mieste v decembri 2018 v talianskej Alta Badii. "Podľa mňa je teraz formát tejto súťaže spravodlivejší. Stálo pri mne trocha šťastie, je to neuveriteľné vyrovnané a som nesmierne šťastný, že som uspel už v šiestich rôznych disciplínach. Ukazuje to, že som na dobrej ceste," povedal Francúz vo vysielaní Eurosportu. Na konte má aj víťazstvá v obrovskom slalome (14), alpskej kombinácii (10), slalome (3), super-G (1) a paralelnom slalome - mestských pretekoch (1).

Najrýchlejší v predpoludňajšej kvalifikácii bol Nemec Stefan Luitz (45,77 s), o tri stotiny sekundy za ním zaostal Pinturault, o 0,07 s Schmid. Vo večernej šestnásťčlennej hlavnej súťaži však Luitz prehral vo štvrťfinále s Kristoffersenom a skončil na siedmej priečke. V semifinále Pinturault vyradil Schmida a Kristoffersen zdolal Pertla.

V úvodnej finálovej jazde využil Francúz rýchlejšiu modrú dráhu o 16 stotín. Jeho nórsky súper vyštartoval do druhej jazdy promptne, no Pinturault zabral v prostrednej pasáži a tesný náskok si udržal až do cieľa, kde finišoval s 11-stotinovým náskokom. Kristoffersen si vyrovnal svoje maximum v tejto disciplíne, druhú pozíciu obsadil aj v decembri 2017 v Alta Badii.

Tridsaťročný Žampa ako jediný Slovák na štarte dosiahol v súčte dvoch kvalifikačných jázd čas 47,04 sekundy aNa Luitza mal manko 1,27 s, za posledným postupovým šestnástym miestom Francúza Mathieua Faivrea zaostal o 73 stotín. Tridsiaty Michael Matt z Rakúska, ktorý si pripísal bod do celkového hodnotenia prestížneho seriálu, bol od Žampu rýchlejší o 0,34 s.

"Druhé podujatie SP v sezóne mi nevyšlo podľa predstáv. V prvej jazde ma chyba na štarte stála priveľa času a v druhej som stratu už nedobehol, nakoniec o 0,34 sekundy za top30. Späť na tréning a už sa teším na ďalšie preteky na budúci týždeň," uviedol Žampa na svojom instagramovom profile.



Výsledky paralelného obrovského slalomu SP v Lechu:

1. Alexis Pinturault (Fr.), 2. Henrik Kristoffersen (Nór.), 3. Alexander Schmid (Nem.), 4. Adrian Pertl (Rak.), 5. Semyel Bissig (Švaj.), 6. Gino Caviezel (Švaj.), 7. Stefan Luitz (Nem.), 8. Christian Hirschbühl, 9. Dominik Raschner (obaja Rak.), 10. Filip Zubčič (Chor.) a Mathieu Faivre (Fr.), ... 44. Adam ŽAMPA (SR) nepostúpil z kvalifikácie