Vodiči, buďte opatrní, vydali výstrahu: K hmle sa pridá ešte jeden nebezpečný jav

Poľadovica a hmla potrápia Slovákov aj počas noci. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.

S poľadovicou treba rátať na celom území Slovenska s výnimkou Prešovského kraja až do sobotného (28. 11.) rána. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či pre infraštruktúru.

S hmlou treba počítať v Žilinskom a Prešovskom kraji. Trvať by mala do soboty do 2.00 h. Meteorológovia počítajú s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.