Herečka Haasová je po búrlivom rozvode opäť zamilovaná: Vášnivé bozky so ženatým!

Veľké odhalenie! Temperamentná herečka Zuzana Haasová (39) bola od septembra minulého roka slobodnou ženou.

Umelkyni skrachovalo manželstvo so zdravotníkom Martinom a odvtedy sa po jej boku žiadny muž neobjavoval. Vyzerá to však tak, že blonďavú herečku predsa len znova zasiahol Amorov šíp. Fotky Nového Času, na ktorých sa herečka vášnivo bozkáva s neznámym mužom, hovoria jasnou rečou! Zdanlivo - idylka. Ale iba zdanlivo. Haasová je síce rozvedená, ale jej partner je podľa našich informácií ženatý. Dokonca je otcom troch detí!

Láska z komory! Tak by sa dala opísať love story Haasovej s urasteným chlapom. Podľa informácií Nového Času sa totiž herečka spoznala s dotyčným v hyperbarickej komore, ktorú začala nedávno navštevovať, a jej nový objav tam pracuje. „Zuzana tam pravidelne chodí. Všetko začalo tak postupne. Najprv sa stali kamarátmi, no preskočila medzi nimi iskra. Videla som ich, ako sa bozkávali aj pred tou komorou. Očividne sa nehanbia za to, že sú spolu,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia dvojice.

Fotograf Nového Času hrdličky skutočne prichytil pred budovou, kde sa nachádza spomínaná komora. Dvojica sa nerušene venovala sama sebe, nechýbali vzájomné dotyky a dokonca ani vášnivé bozky. Haasová vyzerala veľmi šťastná a na svojho nového frajera pozerala ako na svätý obrázok. Po tom, čo si herečka musela v živote už prežiť, by bolo pre ňu nájdenie novej lásky zaslúženou odmenou.

V roku 2013 sa jej totiž narodila dcérka Karolínka, ktorej nebilo srdiečko, a o tri roky neskôr prišla o ešte nenarodeného synčeka Šimonka. Rozpadol sa jej vzťah s manželom Martinom a herečka musela začínať odznova. Vyzerá to však tak, že ani v tomto novom vzťahu to nebude také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Podľa informácií Nového Času je totiž Haasovej vyvolený ženatý, čo nám potvrdil aj dôveryhodný zdroj. „Je ženatý a má tri deti,“ dozvedeli sme sa. Herečkin nový muž je Matúš Galovič - hasič a potápač, ktorý má na starosti klientov v komore.

Čo na to herečka?

Keď sme Haasovú oslovili ohľadom jej nového vzťahu, do reči jej príliš nebolo. „Je to moje súkromie,“ reagovala najprv herečka. V momente, keď sa dozvedela, že máme fotky ako dôkaz, k novému vzťahu sa priznala. „Keď ste nás už nafotili, tak nemám dôvod to zapierať. Ale nechcem to viac komentovať. Nehnevajte sa,“ uzavrela Haasová, ktorá naše informácie o záväzkoch partnera nevyvrátila. Zdá sa však, že napriek tejto prekážke je herečka spokojná a šťastná. Aspoň tak to vyzerá podľa zamilovaných fotiek a náklonnosti, ktoré jej Matúš venoval.