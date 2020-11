ARC Bratislava zbrojí do novej sezóny: Konôpka zabojuje o Le Mans s novými autami!

Ako všetky športy aj okruhové preteky sú poznačené situáciou okolo ochorenia COVID-19. V súčasnosti sa tím ARC Bratislava pripravuje opäť na preteky Ázijskej Le Mans série 2021.

Do novej sezóny už ARC nemôže nastúpiť s Ligierom JSP2, preto musel šéf tímu Miro Konôpka (57) zabezpečiť novú techniku, a to nový model Ginetta LMP3.

Konôpka sa teda rozhodol vrátiť do triedy LMP3, cez ktorú sa dokázal vôbec prvýkrát na Le Mans kvalifikovať. „Sezóna 2020 bola, ako vo všetkých športoch, poznačená covid-om. Preteky sa menili, kalendáre sa menili... Ale boli aj úspechy. Získal som napríklad 31. titul absolútneho majstra Slovenska. V zahraničí som zase vyhral triedu na 12-hodinovke v Monze. Nebolo to zlé, len toho bolo trochu menej ako po minulé roky. Aj preto som sa rozhodol, že pôjdem opäť vyskúšať ázijskú Le Mans sériu,“ povedal Konôpka pre Nový Čas.

„Testoval som nové autá, prešli sme do triedy LMP3. Zobrali sme nové Ginetty. Onedlho ich budem posielať do Abú Dabí, kde by mali byť podľa posledných informácií všetky štyri preteky, keďže sa pre koronu uzavrela cesta do Ázie. Urobím všetko pre to, aby som sa tam opäť kvalifikoval na Le Mans,“ dodal Miro Konôpka.

Ginetta LMP3

Max. rýchlosť: 290 km/h

Max. výkon: 450 ps

Hmotnosť: 950 kg

Kapacita motora: 5.0 liter