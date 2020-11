Motorkár narazil do zadnej časti policajného auta po tom, ako sa im snažil ujsť. Incident sa stal v Borrowash. Policajti zverejnili záber na Twitteri a pridali zábavný popis o tom, že to bola Borrowashova odpoveď na Valentina Rossiho a taktiež, že ich auto nemalo žiadne poškodenie, no motorkár si vyslúžil boľavý členok a súdne rande.