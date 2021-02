Peter Bič patrí k našim hudobným esám a už dlhé roky je jedným z najžiadanejších gitaristov. Málokto však o známom hudobníkovi vie, že za svoj talent vďačí aj dobrým génom, nakoľko on sám pochádza z muzikantskej rodiny. Zdá sa, že jablko nepadlo ďaleko od stromu ani v prípade Petrovho brata, ktorý je podľa jeho slov skvelým bubeníkom a chalani mali dokonca dlhé roky spoločnú kapelu. A keďže Peter je nielen lídrom skupiny Peter Bič Project, no aj moderátorom relácie 3 pódiá, naskytá sa otázka, či do jedného z projektov nevybaví bratovi protekciu! Na to má hudobník jasnú odpoveď!