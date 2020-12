Livia je schopná zjesť na raňajky aj šesť šišiek: Odpadnete, ako vyzerá!

Pýši sa dokonalou postavou a dopraje si aj poriadnu dávku nezdravého jedla. Za jej atraktívnym vzhľadom však stojí aj kopec driny.

Nemka Livia Adams (25) si na svoj zovňajšok potrpí a patrične tomu venuje aj svoj voľný čas. Ako sama kráska prezradila, pre zachovanie svojej vyšportovanej postavy, cvičí až šesťkrát denne! Jej život však ani zďaleka nie je len o odriekaní.

Pred rokmi však Livia nebola taká šťastná a spokojná ako teraz vyzerá na fotkách, ktoré uverejňuje na sociálnych sieťach. Ako informuje britský denník Daily Mirror, vtedy ako tínedžerka bojovala s ťažkými depresiami a poruchami príjmu potravy. Držala striktné diéty, pri ktorých prijala len 500 až 600 kalórií denne. Livia sa však rozhodla bojovať s depresiou a vedela, že to dokáže len vtedy, keď si začne život skutočne užívať. Veľkou oporou jej bol aj priateľ, ktorý pri nej stál nech sa dialo čokoľvek. Livia si uvedomila, že musí začať jesť aj jedlo, ktoré má rada, hoci aj nezdravé. Vytvorila si tak mechanizmus, kedy sa stravuje zdravo, no maximálne raz do týždňa si urobí takzvaný cheat day, čiže v ten daný deň sa do sýtosti naje vysokokalorického jedla.

Kráska tak priznala, že vtedy sa napcháva fast foodom, sladkosťami a na raňajky dokáže zjesť aj šesť chutných šišiek. Za jeden takýto deň niekedy prijme až 9000 kalórií. Livia však dodáva, že kalórie pri každom jedle už pravidelne nepočíta. Ako sa jej ale darí udržať si takú vyšportovanú figúru? Atraktívna brunetka cvičí až šesťkrát denne, takže energiu, ktorú počas špeciálnych dní naberie, v náročných športových tréningoch aj spotrebuje.

"Život je úžasný a zaslúži si, aby bol prežitý naplno. Rozmýšľajte menej nad tým, čo by ste mali a museli urobiť," odkazuje Livia, podľa ktorej je základom šťastia optimistické zmýšľanie.