Srdcervúci list dievčatka Ježiškovi: Nechce žiadne darčeky! Jej jediné želanie privádza ľudí k slzám

Samotná mama bola dojatá! Jej dcérka si tieto Vianoce pod stromček neželá darčeky. Čo teda chce?

Samantha Dicken zverejnila list Santovi od svojej 8-ročnej dcéry na Facebooku. Chcela sa podeliť o emotívne vnímanie Vianoc očami dieťaťa, ktoré tento rok poznačila pandémia koronavírusu.

"Milý Ježiško, všetko, čo by som chcela na Vianoce, je, aby sa svet vrátil do normálu! Neviem, či to dokážeš, ale ak to nedokážeš, je to v poriadku. Nevadí mi, keď nič nedostanem, mám všetko, čo potrebujem. Ďakujem :)"

Jej mama zostala zúfalá, keď si prečítala tento list, a preto sa ďalích mám v skupine na Facebooku pýtala, ako pandémiu vnímajú ich deti. "Aj vaše deti bojujú s obmedzeniami? Tento list som našla u svojej 8-ročnej dcérky. Priala by som si, aby jej to želanie Ježiško mohol splniť," reagovala dojatá mama.

Príspevok sa stal virálnym, získal viac než 15-tisíc lajkov a stovky komentárov, píše thesun.co.uk.