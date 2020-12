Malá obec na Ponitrí láka zvieracou atrakciou: Utešenú rodinku neodplašil ani chlad, návštevníkov čaká prekvapenie

Pohľad na ne vyčarí úsmev! Obec Skačany (okr. Partizánske) sa môže pochváliť zvieracou atrakciou. Pri miestnom rybníku totiž býva rodinka nutrií, ktorá tu žije v symbióze s rybami i tamojšími kačkami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pozorovať ich sem chodia nielen domáci, ale aj zvedavci zo vzdialenejšieho okolia. Zvieracím obyvateľom ľudská prítomnosť vôbec neprekáža, dokonca sa nechajú i nakŕmiť. Miesto, kde môžu milovníci prírody pozorovať kačky či labute, nájdeme na mnohých jazerách či riekach. Avšak miest, kde vidite po brehu pobehovať a vo vode vyvádzať nutrie riečne, sú skôr vzácne. Na zvieracie obyvateľky v Skačanoch sa prišiel pozrieť aj fotograf divo žijúcich zvierat Michal Lutonský.

„Rád sem chodím fotografovať nutrie a vo všeobecnosti i zvieratá. Som za ne rád, každé zviera je fajn.Myslím si, že takéto navyše zviera zas toľko neuškodí prírode,“ myslí Lutonský. Tohto hlodavca podobného bobrovi doviezli do Európy začiatkom 20. storočia ako chovný druh na kožušinu a veľmi chutné mäso.

„Nutria riečna alebo nutria vodná patria medzi invázné druhy, to znamená, že je to nepôvodný druh Slovenska,“ ozrejmil hovorca Národnej zoologickej záhrady Bojnice Jaroslav Slašťan. Nutrie, známe aj pod pomenovaním argentínsky bobor, pretože pochádzajú z Južnej Ameriky, dosahujú hmotnosť až 12 kilogramov. „Z chovov často nutria unikla do voľnej prírody, alebo ju zámerne vypúšťali,“ doplnil.

Chovné jedince sa postupne úspešne adaptovali aj na život v prostredí slovenských močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek. Naše klimatické podmienky nutriam však veľmi nevyhovujú, pretože neznášajú tuhé zimy. Napriek tomu, že im ľahko môže omrznúť chvost, ktorý má iba riedko osrstený, žije tu a úspešne sa aj rozmnožuje. Vo vode sa pohybuje s pomocou blán na nohách a vie vytvrotiť asi až 15 metrov dlhé nory.

Nutria riečná

- Vodný hlodavec

- Dĺžka: 40 -70 cm

- Hmotnosť: 5 - 12 kg

- Potrava: korienky, pobrežná vegetácia, mrkva, zemiaky, ovos, kukurica

- Rozmnožovanie: mláďatá sa rodia po celý rok