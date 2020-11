Brutalita obludných rozmerov: Tínedžerovi pípla správa, zmasakroval nevlastnú mamu († 39)

Neskutočné! Norris Russel “Rasi” Mutambaziko (18) dobodal nevlastnú mamu Caroline Chenai Mubvakure († 39) kvôli prorokovi, s ktorým si vymieňal správy na WhatsAppe.

Ako píše The Sun, tínedžer z mesta Pietermaritzburg (Južná Afrika) spáchal ohavný čin. 39-ročnú Caroline chladnokrvne zavraždil, keď jej vrazil nôž do krku. K celému incidentu ho donútil prorok John Katsiru, s ktorým si písal na sociálnej sieti. Šikovne sa mu podarilo zmanipulovať chlapca. Presvedčil ho, že hádky medzi Norrisom a jeho otcom spôsobila tradičná africká medicína muthi, ktorú podľa neho mala dať Caroline do jedla svojmu partnerovi. Katsiru dodal, že jediný spôsob, ako prelomiť túto kliatbu, je zabiť nevlastnú matku.

18-ročný chlapec tomu spočiatku nechcel veriť a snažil sa nájsť iné riešenie. "Keď sme boli u neho doma, začal mi hovoriť, že ak neurobím to, čo mi povedal, tak zomriem," priznal Mutambaziko na súde. A tak to spravil. Bol 5. september, keď sa Caroline nachádzala doma aj s jeho 4-ročným bratom. Najprv ju požiadal o pohár vody a keď sa mu otočila chrbtom, využil svoju príležitosť. Chladnokrvne ju bodol do krku. Nevlastná matka sa s útočníkom snažila bojovať, no napokon padla na zem. Medzitým sa v druhej miestnosti nachádzal jeho malý súrodenec, no toho by nedokázal zabiť. "Vrátil som sa naspäť k zosnulej a videl som, že je stále nažive. Potom som jej nožom podrezal hrdlo a zomrela," opísal priebeh vraždy.

Hrôzostrašnú scenériu zbadal po príchode domov otec Chino Mutambaziko (54). Svojho mladšieho syna našiel celého od krvi, nakoľko sa snažil prebudiť podrezanú matku. Chino okamžite pribehol k bezvládnemu telu partnerky, bolo stále teplé. Myslel si, že sa mu ju podarí zachrániť, no v skutočnosti bola na mieste mŕtva. Tínedžer dostal za ohavný čin trest odňatia slobody na 20 rokov.