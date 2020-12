Chlapček († 3) bojoval so zákernou chorobou: Z toho, čo zažil na tomto svete, zviera srdce

Bojovali ako len mohli, ale nestačilo to. Leah (32) a Morgan Collinsovci z Ipswichu by pre svojho chorého synčeka Thomasa Collinsa († 3) spravili aj nemožné. Žiaľ, jedného dňa im zákerná choroba zobrala ich milované dieťa.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše Daily Mail, maličký Thomas trpel zriedavým dedičným ochorením ťažko kombinovanej imunodeficiencie (SCID). Kvôli tomu nefungujú správne biele krvinky, ktoré nie sú schopné vytvárať protilátky. Znamená to, že čo i len najmenšia infekcia by vystavila chlapcov život obrovskému nebezpečenstvu.

Thomas podstúpil aj transplantáciu kostnej drene a v nemocnici strávil dokopy neuveriteľných 858 dní. Bol umiestnený v tzv. nátlakovej miestnosti, ktorá bola plne sterilná. Žil prakticky v "plastovej bubline", aby ho chránili pred baktériami.



Napriek všetkej snahe sa u malého chlapca prejavila infekcia, ktorá si vyžiadala operáciu mozgu. Kvôli nej zostal v kóme a bolo jasné, že sa už z toho nedostane. "Odišiel v pokoji v náručí svojich rodičov," uviedli zronení manželia.

Celý čas sa snažili, aby sa aspoň na chvíľu stretol s rodinou z Queenslandu a strávil s ňou posledné momenty svojho krátkeho života. Thomas sa liečil až v ďalekom Melbourne, no tento plán im nevyšiel. Organizcia Queensland Health im ponúkla pomoc s transportom, no bol tu ďalší problém. Ak by sa aj presunuli do Queenslandu, museli by byť dva týždne v karanténe a za ten čas by chlapec zomrel. Úrady by im ani v tomto prípade neodpustili karanténu kvôli pandémií koronavírusu.

Leah a Morgan sú po emočnej a finančnej stránke úplne na dne. Kvôli zákernej chorobe ich zosnulého syna nepracovali a vyše dvoch rokov s ním boli nepretržite v nemocnici. Momentálne sa len túžia vrátiť do Ipswichu a pochovať svojho anjelika.