Tajomstvo najoceňovanejšieho slovenského piva

Život je krátky na jednu chuť piva! Týmto mottom sa drží renomovaný pivovar Kaltenecker. V čom spočíva ich úspech?

Pivovar Kaltenecker je prvým, a teda najstarším slovenským remeselným pivovarom. Už v 14. storočí priviezli nemeckí banskí majstri do Rožňavy remeslo výroby zlatého pivného moku a práve na túto tradíciu nadväzuje značka Kaltenecker. Roky sa síce zmenili, no túžba objavovať nepoznané zostala. Ako čas plynul, záujem o remeselné pivo rástol. K reštauračnému pivovaru preto Kaltenecker pristaval novú výrobnú halu. V roku 2012 spustili do prevádzky novú technológiu, ktorá dodnes patrí medzi tie najvyspelejšie na Slovensku. Povedali si, že každý by mal mať možnosť ochutnať kvalitné remeselné pivo, a to v ľahko dostupnej vzdialenosti. Práve preto od objavenia chutí vo vychýrenej rožňavskej reštaurácii prešli k sprístupneniu pivných špeciálov celému Slovensku prostredníctvom čapovaného piva v stovkách prevádzok a fľaškového piva dostupného v obchodoch.

Kaltenecker priniesol do krajiny pivné špeciály typu ALE, IPA, stout alebo pivá belgického či mníchovského typu. Týmto spôsobom rozšírili radu klasických ležiakov a začali učiť Slovákov, ako objavovať rôzne pivné chute a špeciály.

Navyše to, že nejde len o jedno z mnohých remeselných pív, dokazujú aj ich úspechy. Postupne okrem lokálnych pivných súťaží začali navštevovať celosvetové, a to úspešne. Zakrátko sa stali najoceňovanejším slovenským pivovarom vo svete. Dnes majú vyše 70 ocenení z najprestížnejších svetových pivných súťaží. Neotáľali však ani tento rok, aj keď korona podhodila pod nohy nejedno polienko a ich pivá Kangaroo a Husár získali medaily v Meininger´s International Craft Beer Award a pivo Brokát zlatú medailu na súťaži Frankfurt International Trophy.

Čo je teda tajomstvom ich úspechu? Kaltenecker využíva 100 % originálne suroviny, nepoužívajú žiadne emulgátory, stabilizátory, surogáty ani prídavkovú chémiu. Využívajú najlepšiu technológiu na varenie piva. Varia pivo s láskou, poctivo a kvalitne. Ochutnať musíte sami.

Na pivnej mape nájdete všetky miesta na Slovensku, kde môžete vo fľaškovej alebo čapovanej podobe objavovať chuť piva Kaltenecker. Na zdravie!