Prísne pravidlá pre finalistov Zem spieva kvôli COVID-19: Jednému súboru ostali oči pre plač

V sobotu, 5. decembra repríza prvého semifinále, o týždeň neskôr v priamom prenose semifinále číslo dva a pár dní pred Vianocami, konkrétne 19. decembra, veľké finále.

Na Jednotku RTVS sa vracia folklórna šou Zem spieva, ktorú krátko pred marcovým vyvrcholením prerušila pandémia koronavírusu. Také ľahké to však nebude...

O tom, či je nutné začať reprízou semifinále, ktoré sme už videli, sa vraj veľa diskutovalo. „Výsledok a rozhodnutie kompetentných v RTVS, konkrétne pána Vinca Štofaníka (intendant Jednotky, pozn, red.), je takéto. Ja som s ním plne stotožnený,“ povedal nám režisér a producent tejto šou, Peter Núñez, podľa ktorého sa diskutovalo aj o tom, či program predčasne neodpískať a ukončiť ho bez ďalších priamych prenosov.

„V hre boli všetky varianty,“ priznáva: „Som rád, že to dopadlo takto. Ako zaznie aj v upútavke, sila folklóru je obrovská, dôkazom je aj to, že takto porazí COVID.“ Podobný pohľad na vec má aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. „Je nám, samozrejme, ľúto, že kvôli pandémii musela folklórna šou Zem spieva odložiť svoje druhé semifinálové aj finálové kolo. Zároveň si uvedomujeme záväzok voči našim divákom a rozhodli sme sa zorganizovať a odvysielať zostávajúce dva priame prenosy ešte v závere tohto roka. Veríme, že sa nám podarí na obrazovky priniesť rovnako vynikajúcu folklórnu energiu a spríjemníme tak divákom čakanie na najkrajšie sviatky roka,“ povedal.

Bez náhradníkov

Samozrejme, všetko budú sprevádzať nevyhnutné hygienické opatrenia. „Máme to už nastavené, všetky bezpečnostné štandardy budú dodržané. Po príchode budú všetci účinkujúci ubytovaní bez vzájomného kontaktu a otestovaní. Po obdržaní negatívnych výsledkov vstúpia do skúškového procesu v štúdiách, do ktorých bude mať takisto prístup len štáb, ktorý prejde testovaním a ktorý bude dodržiavať výrobnú karanténu,“ dozvedeli sme sa od P. Núñeza. Testovať sa bude antigénovými testami a platí to, na čo posledné mesiace často doplácajú športovci – pozitívny je bez pardonu z kola von. „Áno, hrozí to,“ priznáva režisér a pokračuje: „Náhradníci nebudú. Súbory už dlhšie poznajú nastavený režim a je aj v ich záujme, aby prišli na natáčanie neinfikovaní Covidom. Verím, že sa testovali, testujú a dodržiavajú hygienické opatrenia už teraz, aby v čase vystúpenia boli v poriadku.“

Publikom budú účinkujúci

Nie je prekvapením, že živé prenosy budú bez divákov, čo vraj až taký problém nie je. „Keď­že účinkujúcich bude viac ako 250 a všetci budú pretestovaní, vrátane toho, že budú v celom procese existovať v hotelovej a štúdiovej bubline, živé publikum (predtým približne 500 ľudí) zredukujeme na polovicu a budú ním samotní účinkujúci, ktorí si budú fandiť navzájom. V tejto dobe aj toto riešenie považujem za zázrak,“ teší sa režisér, že v hľadisku nebude ticho, aké zažívajú spomínaní športovci.

Bez kanadského súboru

Bohužiaľ, už teraz je jasné, že nie všetci, ktorí do druhého semifinále postúpili, sa ho aj zúčastnia. Nepríde kanadský súbor Východná Slovak Dancers z Toronta. „Covidová situácia im to neumožní, čo ich veľmi mrzí. Ostatní by prísť mali,“ verí P. Núñez, hoci práve do druhého semifinále sú zaradení aj ďalší folkloristi zo zahraničia... Situácia sa však posledné mesiace mení tak dynamicky, že otáznik stále visí aj nad celou šou a nikto dnes nemôže 100% garantovať, že podľa plánu dôjde do cieľa. „Sledujme tlačovky a modlime sa. V dnešnej dobe má „ale“ silu, akú nemalo nikdy v histórii,“ dodáva obozretne režisér.