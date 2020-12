Herečka Zdena Studenková (66) a dirigent a kapelník Braňo Kostka (48) tvoria pár už dlhé roky a za ten čas o sebe zistili skutočne takmer všetko. O Zdenke je totiž známe, že je povestná svojím perfekcionizmom, no vysoké nároky nekladie len na svojich kolegov, no aj na svojho partnera. Jeho reakcia však nie je zďaleka taká, akú by ste možno čakali a na túto Zdenkinu vlastnosť nedá dopustiť. Nie je to však všetko, čo na známu herečku prezradil!