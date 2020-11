Syn expremiéra Vladimíra Mečiara Michal si v Amerike užíva: Predaj luxusnej miliónovej vily!

Užívajú si vo veľkom. Syn bývalého premiéra Michal Mečiar odišiel za veľkú mláku do USA už pred dlhými rokmi.

Spolu s manželkou sa mu tam zapáčilo a doteraz tam spoločne žijú a pracujú. Slovensko už vie, že prominentný párik si v zámorí kúpil luxusné vily, na ktoré by bežný Slovák nezarobil ani za celý život. Nový Čas zistil, že len nedávno jednu z nich predali so slušným ziskom niekoľkých státisícov eur. Vladimír Mečiar ako bývalý premiér na verejnosti vystupuje už len sporadicky. Okrem toho, ako sám hovorí, žije bežný život na severozápade Slovenska, kde sa stará o luxusnú vilu Elektru v Trenčianskych Tepliciach a o chalupu v Dolnej Porube.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Keď opúšťal premiérske kreslo na konci minulého tisícročia, tak pripomínal, že odchádza s trojizbovým bytom a korzičkou. Časom sa vyplavili dôkazy, že to tak celkom nebolo, a v súčasnosti sa už dôchodca nemá na čo sťažovať. Skôr sa začali riešiť podvody v mečiarovskej privatizácii, z ktorých mnohí podnikatelia dodnes žijú v luxuse. Mečiar tiež musel vysvetľovať, kde nabral peniaze na Elektru a prečo sa Slovensko za čias jeho vlády nazývalo čiernou dierou Európy.

Mečiar má tri deti - Magdu, Vladimíra a Michala. Posledný menovaný sa odsťahoval so svojou manželkou Erikou (rod. Szegedyová) do Kalifornie za rozprávkovým americkým životom. Práve Szegedyovci zohrali dôležitú úlohu pri Mečiarovom vysvetľovaní o tom, odkiaľ na vilu zobral milióny korún. Otec Mečiarovej manželky Eriky mal zaplatiť 9 miliónov korún za jej rekonštrukciu.

Mladý Mečiar sa dostal do Ameriky ešte v deväťdesiatych rokoch a v roku 1998 si tam zobral svoju doterajšiu manželku. Erika pracuje ako šéfka renomovanej firmy a Michal je lekárom, no zisky im plynú aj z nehnuteľností. Prvú nehnuteľnosť kúpili ešte v roku 1999 za 243 000 dolárov, druhá im pribudla v inom meste v roku 2011 už za väčšiu sumičku - 1 750 000 dolárov. Okrem toho podľa Plus 7 dní vlastnia aj dve chaty pri Lake Tahoe, apartmán v meste Reno pri Las Vegas za pol milióna dolárov, rodinnú rezidenciu v Nevade za 200-tisíc dolárov.

Podľa amerických realitných portálov sa však rozhodli minimálne jedného domu zbaviť. V januári 2020 predali svoju prvú nehnuteľnosť, ktorú si kúpili ešte v roku 1999. V tom čase ich stála 243-tisíc dolárov (205-tisíc €), teraz ju predali za 533-tisíc dolárov (449-tisíc €). V priebehu rokov tak dom znásobil svoju hodnotu na viac ako dvojnásobok.

Je otázne či budú pokračovať v biznise s nehnuteľnosťami alebo to bola jednorazová záležitosť. Mečiarovci sa v Amerike uchytili a v súvislosti so Slovenskom sa o mladom synovi naposledy hovorilo v roku 2007, keď sa pokúšal aj o kariéru na rodnej hrudi a pár mesiacov pracoval na ministerstve zahraničných vecí. Neskôr sa však vrátil späť do Kalifornie.

Vila č.1 (Antioch, Kalifornia, USA)

kúpili v roku 1999: 205 000 €

predali v januári 2020: 449 000 €

3 kúpeľne

4 spálne

9 izieb, 2 poschodia

pozemok: 1 200 m2

rozloha domu: 245 m2

Vila č.2 (Danville, Kalifornia, USA)