William a Kate pred princom Georgeom zamlčali veľké tajomstvo: Doteraz o tom nič netuší!

Princ George (7) rozhodne nie je ako ostatné deti. Vyrastá ako člen kráľovskej rodiny, neskôr sa stane princom z Walesu a následne sa ujme trónu ako kráľ. Chlapček o tom nemá ešte ani len tušenia, jeho rodičia mu to taja.

Ako uvádza portál The Sun, jeho rodičia princ William (38) a vojvodkyňa Kate (38) chcú, aby George a aj jeho mladší súrodenci princezná Charlotte (5) a princ Louis (2) mali normálne detstvo do takej miery, ako to je len možné. Dokonca aj ich domácnosť je údajne dosť priemerná a manželia majú len pár zamestnancov, ktorí im pomáhajú.

Avšak nie všetko vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge dokážu ovplyvniť. Pózovanie na oficiálnych fotografiách, výlety do Buckinghamského paláca a návštevy celebrít sú len jednými z mála vecí, ktoré nie sú ani zďaleka „normálne“.

Kráľovský expert sa domnieva, že práve kvôli detstvu princa Williama a jeho mladšieho brata princa Harryho (36) sa tak rozhodli. Bratia už odmalička zápasili s ťarchou budúcnosti a nie raz sa kvôli postaveniu v rodine pohádali. Podľa bývalého člena ochranky Kena Wharfea Harry kedysi povedal svojmu bratovi: „Raz budeš kráľom, ja nie. Preto si môžem robiť, čo chcem!“

„Bude čas a priestor na to, aby George pochopil jeho úlohu v tomto svete. Snažíme sa byť normálni,“ zmienil sa princ William. Autorka knihy o princovi Charlesovi (72) uviedla pre magazín E! News, že v prípade Georgea sa jeho rodičia snažia oddialiť odhalenie veľkého tajomstva a snažia sa o to, aby do neho vštepili dávku „normálnosti“.

Bystrý George však vie, že je princ a údajne aj jeho kamaráti zo školy mu dali prezývku PG, čo je skratka pre princa Georgea. On a aj jeho mladšia sestra Charlotte chodia do súkromnej školy Thomasa Battersea v Londýne a ich rodičia ich chodia často vyzdvihnúť.