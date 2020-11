Juventus bude chcieť na ňom ešte zarobiť: Ronaldo sa podľa španielskych médií vráti do Realu

Podľa španielskeho portálu as.com Cristiano Ronaldo (35) opustí turínsky Juventus už najbližšie leto.

To pripúšťajú viaceré zdroje, z ktorých niektoré koketujú aj s myšlienkou, že sa hviezdny Portugalčan vráti do Realu.

V Madride strávil deväť rokov a získal najväčšie úspechy kariéry. O.i. dva majstrovské tituly či štyri triumfy v Lige majstrov a nikdy sa netajil tým, že dres Realu by si ešte rád obliekol. Záujem je obojstranný, lebo ten istý portál tvrdí, že o tom už telefonicky hovoril so šéfom Realu Florentinom Perezom, ktorý stále oceňuje jeho skvelú formu. To potvrdil aj cez víkend, kde mu stačili štyri minúty na to, aby do siete Cagliari trafil hneď dvakrát a vlastne sa sám postaral o výhru „Starej dámy“ 2:0.

Vedenie Juventusu, no najmä tréner Pirlo ho vynášajú do neba, no jeho odchod by mal aj finančný prospech pre klub. Ak by Cristiana predali ešte pred rokom 2022, keď mu vyprší zmluva, oslobodili by sa od vysokého platu, ktorý má. No a vzhľadom na jeho vek (v lete už bude mať 36!) je tu nádej, že sa nájde klub, ktorý ho vyplatí. Pripomeňme, že Ronaldo prišiel pred dvomi rokmi do Juventusu za 100 mil. eur a jeho súčasná trhová cena je 60 mil. eur. Sumu niekde medzi týmito dvomi ciframi by „Bianconeri" určite brali všetkými dvadsiatimi.