Napriek pandémii začali konať: V Slovenskom raji podstupujú veľké riziko

Prevádzkovateľ vlekov v Slovenskom raji už spustil snežné delá a tyče.

Frčia vo veľkom, lebo v jednej z našich najchladnejších obcí, v Mlynkoch, už trvalo mrzne. Vrchol zjazdovky je pritom v nadmorskej výške len 996 metrov. Otvorenie sezóny však okrem počasia môžu zabrzdiť aj hygienické opatrenia. Rastislav Mašlonka lyžiarske stredisko Gugel prevzal len pred tromi rokmi, a to v čase, keď hrozil úplný zánik lyžovania v tomto krásnom kúte Slovenského raja.

„Áno, chystáme už štvrtú sezónu, ktorá je zvláštna. Pandémia nás všetkých uzavrela na Slovensku, čo by však mohlo byť priaznivé v tom zmysle, že fanúšikovia lyžovania nebudú už chcieť sedieť doma a prídu na zjazdovky,“ povedal prevádzkovateľ, ktorý už začal so zasnežovaním. Priznal, že popri víruse a popri nejasnostiach z hygienickej stránky ide do dvojnásobného rizika.

„Verím, že zvíťazí zdravý rozum a úplne sa nezabrzdí rozvoj cestovného ruchu. Nespustenie vlekov, to by bol problém, lebo do strediska dávam veľké peniaze. Zatiaľ ich v podstate míňam, pričom okrem veľkého rizika s pandémiou je vo hviezdach aj počasie. Proste hop alebo trop! Mrazy však prajú, preto už zasnežujeme. Sezónu by sme chceli otvárať ešte pred Vianocami a môžem potvrdiť, že ceny sa meniť nebudú,“ dodal Mašlonka, ktorý okrem tohto strediska prevádzkuje aj ďalšie v Závažnej Porube na Liptove.