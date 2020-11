Matovič pripustil odchod OĽANO z koalície! Stačí, aby niektorá vládna strana urobila toto

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora (GP), OĽANO by vystúpilo z koalície.

Pripustil to premiér a líder OĽANO Igor Matovič v reakcii na otázky, čo by hnutie urobilo, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície. Šéfa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) by mal parlament voliť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok 24. novembra. Ešte pred začiatkom vypočúvania kandidátov premiér upozornil koaličných partnerov, že počul, že niektoré politické strany urobili dohody s „mafiou, či jednou, alebo druhou". „Ak by sa niečo také stalo, samozrejme, OĽaNO vystúpi z koalície, a je koniec," doplnil. O ktoré strany malo ísť, nepovedal. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na tom, koho by volila za kandidáta na generálneho prokurátora. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová by chcela, aby sa koalícia dohodla na jednom mene. Šéfom prokurátorov by podľa jej slov mal byť morálne čistý človek, ktorý chce robiť zmeny aj vnútri generálnej prokuratúry. O šéfa GP SR sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka. Prečo Šanta nevolal po odstúpení Kováčika skôr?! Pálim vždy, len keď mám plný zásobník, reagoval