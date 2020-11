Kolíková o verejnom vypočúvaní kandidátov na generálneho prokurátora: Dôležité slová

Verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora je na jednej strane dôležité, súčasne to nie je jediná vec, ktorú treba brať do úvahy.

Po stretnutí s novinármi to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ako pokračovala, verejné vypočutie dáva priestor osobitné tým, ktorí sú dobrí rečníci.

„Treba brať do úvahy aj to, čo o tých kandidátoch aj vieme, či sa to nejakým spôsobom spochybnilo počas vypočutia alebo naopak potvrdilo. Nevytvoriť si dojem len na základe vypočutia. Myslím si, že by to malo byť aj o tom, čo majú kandidáti už za sebou. Čo ukázali aj počas svojho profesionálneho života a na základe toho potom spraviť rozhodnutie,“ povedala ministerka.

Verejné vypočutie je však pre šéfku rezortu spravodlivosti dôležité v tom, že verejnosť môže sledovať, kto sa uchádza o post šéfa Generálnej prokuratúry SR. „To je tiež tlak na politikov, aby spravili dobré rozhodnutie. Osobitne, ak sa jedná o takúto významnú verejnú funkciu. Ak má niekto na sebe nejaký šrám, tak je to potenciál, že sa to verejnosť dozvie, aj politici, že sa to dozvedia,“ vysvetlila.

Ministerka Kolíková uviedla, že má svojich favoritov, ale bude sa o nich najprv rozprávať s koaličnými partnermi. „Budeme sa rozprávať o výsledkoch vypočutia a o tom, čo podľa nás tí kandidáti predstavujú. Verím, že sa nám podarí nájsť zhodu,“ uzavrela.