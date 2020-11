Liga majstrov pred 4. kolom: Mak proti Ronaldovi, Škrtela čaká odveta s Manchestrom

Futbalisti londýnskej Chelsea aj FC Sevilla sa v utorok môžu stať prvými postupujúcimi do vyraďovacej časti Ligy majstrov 2020/2021.

Oba tímy majú šesťbodový náskok pred dvojicou prenasledovateľov a postup si môžu zabezpečiť víťazstvami vo 4. kole E-skupiny. Chelsea nastúpi na trávniku Stade Rennes a Sevilla sa predstaví na ihrisku FK Krasnodar.

Lídri tabuľky si s týmito súpermi poradili v domácich súbojoch minulého kola. Ak úspechy zopakujú (18.55 SEČ), budú mať isté prvé dve miesta. "Chceme zvíťaziť v Rennes a chceme predviesť dobrý výkon. Po postupe si to rozdáme so Sevillou o prvenstvo v skupine," vyhlásil útočník Chelsea Timo Werner pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA).

V G-skupine figuruje na čele FC Barcelona s plným počtom 9 bodov. Katalánsky veľkoklub vyhral v histórii LM svoju skupinu rekordných 21-krát a smeruje za ďalším prvenstvom. Najbližší krok môže urobiť na štadióne Dynama Kyjev (21.00 SEČ), ukrajinský klub však napriek prehre 1:2 v 3. kole zanechal na Camp Nou pozitívny dojem.

"Doma to budeme mať náročnejšie, lebo Barcelončania sa o nás naučili už oveľa viac," uviedol tréner Dynama Mircea Lucescu. "Blaugranas" prehrali v sobotu v najvyššej španielskej súťaži na pôde Atletica Madrid 0:1 a navyše prišli o zranených obrancov Gerarda Piqueho a Sergiho Roberta.

"Musíme sa z toho otriasť a pokúsiť sa odštartovať víťaznú sériu. Na to sa však potrebujeme zlepšiť v defenzíve aj ofenzíve," priznal kouč Ronald Koeman.

O tri body menej má na konte úradujúci taliansky šampión Juventus Turín, ktorý privíta Ferencváros Budapešť so slovenským reprezentantom Róbertom Makom. Juventus sa bude spoliehať aj na Alvara Moratu, španielsky útočník je so štyrmi gólmi na čele poradia strelcov tohtosezónnej LM spoločne s Diogom Jotom (FC Liverpool), Marcusom Rashfordom (Manchester United) a Erlingom Brautom Haalandom (Borussia Dortmund). Morata, ktorý je v Turíne na hosťovaní z Atletica Madrid, vyzdvihol príležitosť hrať po boku Cristiana Ronalda a Paula Dybalu: "Na hracej ploche sa snažím využiť ich kvality a ich talent, aby som nastrieľal čo najviac gólov."

Basaksehir Istanbul, kde pôsobí aj bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel, dosiahol v minulom kole historicky premiérové víťazstvo v skupinovej fáze LM. Na vlastnej pôde zdolal v H-skupine šesťbodový Manchester United 2:1 a vrátil sa do hry o postup do play off. V utorok nastúpi na štadióne anglického súpera.

"Predchádzajúce víťazstvo nám dalo šancu, teraz o ňu musíme opäť zabojovať," povedal tréner tureckého majstra Okan Buruk. Prekvapujúco iba tri body zatiaľ nazbieral aj Paríž St. Germain, ktorý bude hostiť šesťbodové RB Lipsko.

Lazio Rím hrá v skupinovej fáze LM po trinásťročnej absencii. Na úvod zdolalo v "efku" Borussiu Dortmund 3:1, no potom zasiahli taliansky klub slovenského obrancu Denisa Vavra zdravotné problémy. Zo základnej zostavy sa proti Dortmundu v nasledujúcich dvoch zápasoch objavilo len šesť hráčov, Lazio však vyťažilo aspoň remízy s FC Bruggy a Zenitom Petrohrad.

"Dvakrát sme nastúpili na pôde súperov s výrazne oslabeným kádrom, no dokázali sme zabojovať," uviedol tréner Simone Inzaghi. "Chýbali nám kľúčoví hráči, ale zomkli sme sa," dodal stredopoliar Marco Parolo. V utorok Lazio privíta Zenit a Dortmund bude hostiť Bruggy, tento duel povedie slovenský hlavný rozhodca Ivan Kružliak.



Program 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021

UTOROK 24. novembra /SEČ/

E-skupina:

18.55 Stade Rennes - Chelsea Londýn /rozhoduje: Kuipers (Hol.)/

18.55 FK Krasnodar - FC Sevilla /Guida (Tal.)/

tabuľka:

1. Chelsea 3 2 1 0 7:0 7

2. Sevilla 3 2 1 0 4:2 7

3. Krasnodar 3 0 1 2 3:8 1

4. Rennes 3 0 1 2 1:5 1



F-skupina:

21.00 Borussia Dortmund - FC Bruggy /KRUŽLIAK (SR)/

21.00 Lazio Rím - Zenit Petrohrad /Oliver (Angl.)/

tabuľka:

1. Dortmund 3 2 0 1 6:3 6

2. Lazio 3 1 2 0 5:3 5

3. Bruggy 3 1 1 1 3:5 4

4. Zenit 3 0 1 2 2:5 1



G-skupina:

21.00 Juventus Turín - Ferencváros Budapešť /Siebert (Nem.)/

21.00 Dynamo Kyjev - FC Barcelona /Jug (Slov.)/

tabuľka:

1. Barcelona 3 3 0 0 9:2 9

2. Juventus 3 2 0 1 6:3 6

3. Kyjev 3 0 1 2 3:6 1

4. Ferencváros 3 0 1 2 4:11 1



H-skupina:

21.00 Paríž St. Germain - RB Lipsko /Makkelie (Hol.)/

21.00 Manchester United - Basaksehir Istanbul /Hategan (Rum.)/

tabuľka:

1. Manchester 3 2 0 1 8:3 6

2. Lipsko 3 2 0 1 4:6 6

3. PSG 3 1 0 2 4:4 3

4. Basaksehir 3 1 0 2 2:5 3