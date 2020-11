Kandidát na generálneho prokurátora Šanta: Mienim zotrvať v dobrom aj v zlom

Na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR pokračuje tretím dňom vypočutie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Ako prvý sa v pondelok spomedzi dvoch zostávajúcich kandidátov predstavil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta.

Ten v rámci prezentácie svojej koncepcie riadenia prokuratúry zdôraznil potrebu vnútornej, vonkajšej aj neformálnej kontroly jej činnosti. Pokiaľ ide o vnútornú kontrolu, generálny aj špeciálny prokurátor by podľa Šantu mali „skladať účty” rade prokuratúry, čo by bola rozšírená súčasná rada prokurátorov. Vonkajšiu kontrolu by podľa Šantu mal vykonávať parlament. Generálny aj špeciálny prokurátor by podľa neho mali aspoň dvakrát ročne vystúpiť pred poslancami, pričom tí by mali právo vedenie prokuratúry Interpelovať.

Pokiaľ ide o neformálnu kontrolu, Šanta by dvakrát ročne robil odpočet pred médiami v rámci zásady „komunikovať a nezatajovať”. Pred médiami by podľa Šantu mali vystupovať aj bežní prokurátori, ktorí vydajú uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o odmietnutí veci v sporných prípadoch. „Ak vydá zákonné rozhodnutie a napriek tomu ostane sporné, musí dozorový prokurátor napochodovať pred kamery,” zdôraznil Šanta. Prokuratúra podľa neho musí fungovať otvorene, transparentne a musí byť aktívna na všetkých úsekoch. „Nemôžeme čakať len na podnety a trestné oznámenia,” povedal kandidát s tým, že prokurátori sú povinní zaoberať sa akoukoľvek trestnou činnosťou, o ktorej sa dozvedia.

Šanta v rámci svojej prezentácie zdôraznil, že v rezorte prokuratúry pôsobí od roku 1991, pričom posledných 16 rokov na ÚŠP. „V rezorte prokuratúry mienim zotrvať v dobrom aj v zlom,” uviedol. Zároveň pripomenul rôzne mediálne známe kauzy, ktorými sa ako prokurátor zaoberal, napríklad kauzu Mikuláša Varehu, Jozefa Majského alebo Mariana Kočnera. „Verím, že som v žiadnej kauze nesklamal,” vyhlásil.

Okrem Jána Šantu sa o post generálneho prokurátora uchádza ďalších šesť kandidátov. Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Jána Hrivnáka, Juraja Klimenta a Rastislava Remetu už členovia ústavnoprávneho výboru vypočuli vo štvrtok a v piatok. Po Šantovi bude v pondelok nasledovať ešte prokurátor Maroš Žilinka.