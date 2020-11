Česko zmierňuje opatrenia: Obyvatelia sa môžu tešiť hneď na niekoľko vecí

V Česku sa od pondelka zmierňujú niektoré obmedzenia, ktoré vláda zaviedla proti šíreniu koronavírusu.

Dôvodom je zlepšenie epidemickej situácie. Vláda ju hodnotí v protiepidemickom systéme PES, v ktorom od pondelka pre Česko platí štvrtý stupeň namiesto najtvrdšieho piateho. Skracuje sa tak doba nočného zákazu vychádzania, dlhšie môžu byť otvorené obchody a výdajné okienka reštaurácií. Ľudia sa tiež môžu zhromažďovať vo väčšom počte než doteraz, napríklad aj na svadbách, pohreboch a pri bohoslužbách.

Presun do štvrtého stupňa systému PES od pondelka schválila v piatok vláda. Povolené tak je vonku aj vnútri zhromažďovanie až šiestich ľudí namiesto doterajších dvoch, zákaz vychádzania začína od 23:00 namiesto 21:00. Do 23:00 sa môže predĺžiť aj otváracia doba obchodov a výdajných okienok reštaurácií, naďalej je však zakázané pitie alkoholu na verejne prístupných miestach.

V obchodoch tiež ďalej platí, že na zákazníka musí pripadať 15 metrov štvorcových prevádzkovej plochy, trvá zákaz predaja v nedeľu a počas štátnch sviatkov. Najnovšie ale tam, kde predajcovia kvôli dodržaniu pravidiel vyžadujú vstup s vozíkom, bude platiť výnimka pre matky a otcov s kočíkmi. Do kapacity obchodu sa tiež nebudú počítať deti do šiestich rokov. Novú výnimku od pondelka majú predajne so zbraňami a strelivom, môžu otvoriť kvôli potrebnému odstrelu diviakov najmä na severe Čiech, kde hrozí prenesenie afrického moru ošípaných z Nemecka alebo Poľska.

Z terajších 15 na 20 sa zvyšuje maximálny počet účastníkov svadieb, pohrebov alebo bohoslužieb. Divadelné predstavenia a koncerty sa môžu konať bez divákov potrebné pre televízne natáčanie alebo internetové prenosy. Do divadelných a koncertných sál, ale aj múzeí a galérií, sa tak verejnosť naďalej nedostane. Ľudia si môžu vyzdvihovať výpožičky v knižniciach z výdajných okienok, doteraz bolo možné len bezkontaktné požičiavanie kníh.

Autoškoly môžu od pondelka opäť organizovať teoretické i praktické záverečné testy. Cvičné jazdy sú naďalej zakázané. Zástupcovia z odboru preto predpokladajú, že záujem o skúšky nebude veľký.

Výraznejšie protiepidemické opatrenia začala vláda zavádzať po krajských voľbách na začiatku októbra, rad z nich neskôr sprísnila. Reagovala tak na nástup druhej vlny epidémie koronavírusu, v ktorej koncom októbra a začiatkom novembra hygienici v niektorých dňoch zaznamenali až vyše 15 000 nových prípadov choroby. Zhruba v posledných dvoch týždňoch sa šírenie nákazy oslabuje, v minulom týždni len raz denný prírastok nakazených prekročil 6000. Skóre PES, ktoré popri počtu novo nakazených zohľadňuje aj množstvo seniorov medzi nimi alebo podiel pozitívnych medzi testovanými, sa tak vo štvrtom stupni drží už dva týždne.